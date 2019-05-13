Анонсы событий на 18, 19 и 20 мая

18:42 | 17.05.2019

18 мая



9:00 Площадь 1905 года. Начнётся Фестиваль автозвука и тюнинга, а в 16:00 – мотопробег, посвящённый открытию мотосезона.

Напомним, фестиваль автозвуковых соревнований с лаконичным названием «АМТ Евразия» уже давно получил признание специалистов как один из наиболее корректных и привлекательных и для спортсменов, и для зрителей. За восемь прошедших сезонов горожане и гости города успели полюбить фестиваль и с удовольствием приходят на праздник целыми семьями.



18:00 Уральский государственный военно-исторический музей (ул. Крылова, 2А). Будет дан старт акции «Ночь музеев» в Свердловской области. Учреждению в этом году исполняется 25 лет. На площадке представят проект «Театр военных действий», который откроется выставкой «Красная нить», посвященной развитию и становлению отечественной военной медицины. Планируется, что в мероприятии примет участие министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Напомним, акция «Ночь музеев» в этом году посвящена двум темам Году П.П. Бажова в Свердловской области и Году театра. Свои двери для посетителей поздним вечером и ночью откроют учреждения культуры в почти 70 населенных пунктах региона. Кроме того, в этом году будет продолжена практика организации экскурсионных туров – екатеринбуржцы и гости столицы Среднего Урала смогут посетить музеи Ирбита, Алапаевска, Нижнего Тагила, Дегтярска, Богдановича, Сухого Лога, Полевского.



19 мая



7:00 ДИВС (Олимпийская набережная, 3). Стартует традиционная, уже 36-ая «Майская прогулка». Сбор участников – в 7 часов у здания Дворца игровых видов спорта «Уралочка» (ДИВС, Олимпийская набережная, 3).

На выбор пешеходов – три маршрута: на 50, 36 и 18 километров. Последний – «Исетская тропинка» – предназначен для начинающих, родителей с детьми и пожилых людей. Выходить на дистанцию 50 километров можно в любое удобное время с 7.00 до 10.00, на дистанции 36 и 18 километров – с 8.00 до 11.00. Финиш – с 12 до 21 часа – на площади перед главным учебным корпусом Уральского федерального университета (ул. Мира, 19).

Этим же утром, в 9 часов, стартует III Всероссийский полумарафон «ЗаБег». Бегуны на свое усмотрение преодолеют дистанции в 21, 10 или 5 километров. Для детей подготовлена двухкилометровая трасса. Трасса забега начинается от Театра драмы, проходит по улице Бориса Ельцина, набережной Рабочей Молодежи, проспекту Ленина, улице Горького, Олимпийской набережной.

В 13:00 стартует «Велопарад». Такой массовый пробег – с участием примерно 3 тысяч человек – проводится в Екатеринбурге впервые. Велосипедисты поедут от площади Кирова по проспекту Ленина, развернутся на Московской и проследуют в обратном направлении.



20 мая



9:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится брифинг, посвященный открытию конференции "Привлечение капитала на площадке международного финансового центра "Астана": возможности, условия, потенциал".

Министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, управляющий директор администрации международного финансового центра Айдар Казыбаев, глава по глобальным рынкам международного финансового центра Амина Тургулова и уполномоченный торгового представительства республики Казахстан Александр Цыганков расскажут об инвестиционной привлекательности Свердловской области, приоритетных направлениях развития экономических отношений в 2019-2020 годах, об опыте сотрудничества с международными компаниями, о целях и возможностях международного финансового центра "Астана".

20 мая в Екатеринбурге проходит конференция "Привлечение капитала на площадке международного финансового центра "Астана": возможности, условия, потенциал". Представители государственной власти, бизнеса Уральского федерального округа и топ-менеджмент международного финансового центра "Астана" (Казахстан) обсудят новые возможности привлечения внешних капиталов от международных инвесторов для уральских предприятий.



14:00 Школа № 208 (ул. Гражданская, 6). Состоится презентация работы системы видеонаблюдения, которая будет использована в ходе государственной итоговой аттестации. Технологические решения призваны обеспечить прозрачность и объективность проведения Единого государственного экзамена.

Планируется, что участие в мероприятии примет начальник отдела аттестации министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова, директор Городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций Екатеринбурга Яков Клубаков.

Напомним, первый экзамен в рамках основного периода ЕГЭ состоится 27 мая. В общей сложности в этом году Единый государственный экзамен будут сдавать более 18 тысяч выпускников текущего года.



15:00 Дом правительства (пл. Октябрьская, 1). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Основным вопросом повестки станут итоги прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов и задачи по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов.

С докладами выступят заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, директор департамента Госжилстройнадзора Алексей Россолов, а также главы муниципалитетов Александр Оськин и Андрей Захарцев.