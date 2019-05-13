Анонсы событий на 17 мая

18:48 | 16.05.2019

11:00 Уральский государственный медицинский университет (ул. Репина, 3). Пройдет этап Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».

Более тридцати участников из 20 регионов страны представят свои проекты в номинации «Мое здоровье». Темы проектов посвящены актуальным темам и вопросам в сфере медицины и сохранения здоровья.

Координатором номинации выступает Министерство здравоохранения Российской Федерации и Уральский государственный медицинский университет.

Конкурс проводится с 2003 года, и ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. В 2019 году в конкурсе участвуют рекордные 34 604 человека со всей России. К оценке проектов привлечено более 600 экспертов.



11:40 Уральская футбольная академия – манеж «Урал» (ул. Фестивальная, 10). В рамках областных спортивно-массовых соревнований по футболу «Футбольная страна-2019» состоится областной фестиваль футбола среди детей из моногородов. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек 11-14 лет из Асбеста, Волчанска, Ревды, Каменска-Уральского, Серова, Первоуральска, Качканара, Краснотурьинска и Нижнего Тагила. В рамках фестиваля футбола также будет проведен семинар с тренерами, футбольные мастер-классы с участием игроков и тренеров ФК «Урал».

Открытие фестиваля запланировано на 17 мая и начнется в 11:40 в манеже «Урал». В течение первых двух дней для участников фестиваля пройдут тренировки и мастер-классы, а также семинар.

Сразу после открытия фестиваля с 12:00 до 14:00 на стадионе «Уралмаш» - СКБ-Банк Арена (ул. Фестивальная, 8) пройдет мастер-класс экс-игрока, а ныне инспектора Английской премьер-лиги Микки Адамса для воспитанников Уральской футбольной академии. Посетить его смогут и юные футболисты из моногородов.

Сразу по завершению мастер-класса в пресс-центре манежа «Урал» состоится пресс-конференция, в которой помимо Мики Адамса также примут участие президент ФК «Урал» Григорий Иванов, директор летней футбольной школы Brook House College Уайли Райт и генконсул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл.

Сами игры фестиваля футбола среди детей из моногородов состоятся в манеже «Урал» 19 мая с 9:00 до 12:00.

Вечером 19 мая юные футболисты смогут посетить матч премьер-лиги, в котором «Урал» примет одного из флагманов отечественного чемпионата московский «Локомотив». Этот матч станет генеральной репетицией перед финалом Кубка России, в котором эти два клуба встретятся 22 мая в Самаре.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50 Б). Состоится пресс-конференция, посвященная старту абитуриентской кампании в учебных заведениях Свердловской области. В качестве спикеров на пресс-конференции выступят главный специалист департамента профессионального образования министерства образования и молодежной политики Григорий Мельников, проректор по учебной работе УрГАУ Михаил Носырев, проректор по учебно-методической работе и качеству образования, начальник учебно-методического управления УрГЭУ Дмитрий Карх, директор центра нового приема УрФУ Юлия Воронцова, начальник управления сопровождения обучающихся УрГПУ Илья Баев, декан медико-профилактического факультета УГМУ Марина Уфимцева и ответственный секретарь приемной комиссии ЕГТИ Наталья Ахманаева.

Гости пресс-центра озвучат планы на абитуриентскую кампанию в образовательных учреждениях региона в 2019 году, расскажут о наиболее популярных специальностях, а также озвучат количество бюджетных мест в вузах и колледжах в этом году.



13:00 Свердловская областная клиническая больница №1 (ул. Волгоградская, 185). Представители Фонда свердловского отделения социального страхования и проведут семинар об особенностях оформления электронных больничных.

На сегодняшний день пациенты всех медицинских учреждений Свердловской области и Екатеринбурга имеют возможность запрашивать у врачей оформление листка временной нетрудоспособности не на бумаге, а в электронном виде. Как отмечают врачи лечебных учреждений и представители Фонда, динамика спроса на электронные больничные листы у пациентов в Екатеринбурге растет.

Посмотреть, как происходит оформление таких листов на приеме у врача, узнать, в чем их преимущество, что требуется работодателю для работы с ними, можно будет на встрече с представителями Фонда и СОКБ №1.

Комментарии по поводу работы с электронными больничными представители СМИ смогут взять у начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Ольги Слободчиковой, врача-терапевта консультативно-диагностической поликлиники СОКБ №1 Эльвиры Моложавых и заведующего оргметодотделом СОКБ №1 Алексея Возжаева.

Напомним, недавно в Екатеринбурге был оформлен стотысячный электронный больничный.



15:00 Уральский государственный театр эстрады (ул. 8 Марта, 15). Откроется торжественное собрание, посвященное 25-летию законодательной власти Свердловской области.

В торжестве планируют принять участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты Законодательного Собрания действующего созыва и прежних лет, руководители законодательных органов субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, главы и председатели дум муниципальных образований, промышленники, общественность, представители религиозных конфессий.

Перед началом торжественного собрания планируется подход к прессе.



15:00 ЦК «Эльмаш» (ул. Старых Большевиков, 22). Состоится празднование 84-летия Орджоникидзевского района Екатеринбурга. В праздновании примут участие руководители города и района, депутаты Екатеринбургской городской Думы, представители общественности. На сцене выступят творческие коллективы учреждений культуры района.



16:00 ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2). Министр здравоохранения Андрей Цветков примет участие в торжественной церемонии, посвященной 50-летию городской клинической больницы № 40.

В составе ГКБ 40 – 65 клинических отделений, работает 2300 сотрудников, ежегодно в стационаре получают лечение более 50 тысяч пациентов. Благодаря кадровому потенциалу, оснащенности современным оборудованием, постоянному внедрению новых медицинских технологий ГКБ № 40 всегда была ведущей клиникой по реализации важнейших государственных и муниципальных программ развития здравоохранения.