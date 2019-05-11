Анонсы событий на 14 мая

18:04 | 13.05.2019

10:00 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Основной темой станет организация отдыха и оздоровления детей летом 2019 года в Свердловской области. С докладом выступит министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов. Содоклады представят глава города Ирбит Николай Юдин и глава городского округа Красноуфимск Вадим Артемьевских.



10:00 ПАО «Завод керамических изделий» (ул. Окружная, 1). Екатеринбург присоединится к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» Ее организует Фонд социально-культурных инициатив при поддержке министерства здравоохранения Российской Федерации и министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Мероприятия акции будут посвящены профилактике ВИЧ-инфекции, недопущению дискриминации и стигматизации лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, и будут приурочены к Международному дню памяти жертв СПИДа.

В 10.00 откроет «Стоп ВИЧ/СПИД» мероприятие на крупном промышленном предприятии - ПАО «Завод керамических изделий» (г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1). На территории завода будет работать пункт экспресс-тестирования, а сотрудники предприятия станут участниками интерактивной профилактической выставки «Помнить. Знать. Жить!».

В 12.00 в Российском государственном профессионально-педагогическом университете (ул. Машиностроителей, 11) пройдет студенческий межвузовский форум «Остановим ВИЧ вместе!». В форуме примут участие более 300 студентов. Здесь будут организованы три зоны – фильмозона, зона с настольными играми и публичная интерактивная лекция. Все активности будут посвящены профилактике ВИЧ в молодежной среде.



11:00 ДИВС (Олимпийская наб, 3). Состоится пресс-конференция Майской прогулки.

В пресс-конференции примут участие:

Виктор Гроховский, профессор УрФУ, инициатор и руководитель оргкомитета 36-й пешеходной Майской прогулки;

Лев Муравьев, доцент УрФУ, член оргкомитета 36-й пешеходной Майской прогулки;

Андрей Яговкин, председатель Федерации спортивного туризма Свердловской области;

Елена Балаева, руководитель рабочей группы Майской прогулки.

Организаторы расскажут о мероприятиях, которые ждут участников на старте и финише, о маршрутах этого года и о том, как еще можно испытать себя.

Напоминаем, 36-я Майская прогулка стартует уже на этой неделе, 19 мая.

Участникам будут предложены три пешеходных маршрута по живописным южным окрестностям Екатеринбурга – 50, 36 и 18 километров. Старт состоится от здания Дворца игровых видов спорта «Уралочка», финиш – на площади перед главным учебным корпусом Уральского федерального университета (ул. Мира, 19).

В этом году мероприятие пройдет не только под девизом «Испытай себя», но и с особой экологической миссией – на старте и маршрутах будет организовано несколько экологических акций. На одном из контрольных пунктов также можно будет проверить свои спортивные возможности, сдав нормы ГТО.

Впервые Майская прогулка была организована 20 мая 1984 года сотрудниками и студентами физтеха УПИ. Со дня основания она проводится ежегодно в третье воскресенье мая. Каждый год на маршруты Майской прогулки выходят около 10 тысяч человек.



12:00 Экологический центр Дворца Молодежи (ул. Ясная, 4). Состоится Эко-фестиваль, в рамках которого пройдут мастер-классы по росписи эко-сумок, созданию эко-ручек, будет организован сбор вторсырья, акции, игры для детей и их семей, а также сдача «ЭкоГТО».

На празднике будет дан старт Всероссийской акции «Добровольцы – детям». Организатором акции выступает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Официальный старт будет объявлен в московской студии МИА «Россия Сегодня» в рамках телемоста, прямая трансляция которого начнется в 10.00 по московскому времени и будет доступна для просмотра на сайте МИА «Россия Сегодня» и на странице портала «Я – родитель» в социальной сети «Одноклассники».



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная победе екатеринбургской команды в Ночной хоккейной лиге 2019 в дивизионе "Любитель 40+".

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, капитан команды "Скон-Урал" Вадим Елсаков, тренеры команды "Скон-Урал" Василий Желтышев и Федор Дудкин расскажут о подготовке к турниру, о составе команды, тактике, поделятся впечатлениями от игр и дальнейшими спортивными планами.

Как ранее сообщали СМИ, 10 мая президент России Владимир Путин вручил екатеринбургской любительской команде "Скон-Урал", победившей в Ночной хоккейной лиге в дивизионе "Любитель 40+", сертификат на строительство крытого ледового катка в ее регионе.