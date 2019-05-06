Анонсы событий на 9, 11 и 13 мая

16:48 | 8.05.2019

9 мая, День Победы



8:00 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне:

8.00 — торжественный ритуал «Память» у мемориала на Широкой речке,

9.45 — парад ветеранов на площади 1905 года в Екатеринбурге,

10.00 — военный парад на площади 1905 года в Екатеринбурге,

11.00 — акция «Бессмертный полк»,

13.30 — праздничные мероприятия в Верхней Пышме,

15.00 — возложение цветов к памятнику труженикам тыла (Екатеринбург, проспект Космонавтов, 26),

15.30 — Поздравление ветеранов в госпитале ветеранов войн (Екатеринбург, ул. Соболева, 25).



11 мая



10:00 В Нижнем Тагиле начнется Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья…», посвященный творчеству Булата Окуджавы. С 10.00 до 13.00 в санатории «Ключики» (станция Старатель, Свердловская железная дорога, 10В) пройдут выступления участников в рамках конкурсной программы. В 15.20 в Нижнетагильском драматическом театре им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (Нижний Тагил, пр. Ленина, 33) состоится пресс-подход с почетным гостем Всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмемся за руки, друзья…», заслуженным артистом РФ Евгением Дятловым.

Открытие фестиваля-конкурса и творческая программа Евгения Дятлова пройдут на сцене Нижнетагильского драмтеатра в 18.00.

Гала-концерт победителей Всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмемся за руки, друзья…», посвященного творчеству Булата Окуджавы, состоится 12 мая в 14.00 в Нижнетагильском драматическом театре им. Д.Н. Мамина-Сибиряка. Учредителями фестиваля «Возьмемся за руки, друзья…» являются министерство культуры Свердловской области и управление культуры администрации Нижнего Тагила.

В год 95-летия Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле проходят «Окуджавские дни», фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья…» станет их кульминацией. В рамках «Окуджавских дней» во всех библиотеках города проходят литературные вечера, музыкальные гостиные, книжные выставки, тематические встречи, поэтические часы. В дни фестиваля, 11 и 12 мая, в культурном центре «Дом Окуджавы» (Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 20 А) пройдут Дни открытых дверей.



13 мая



16:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23). Состоится открытие фотовыставки «Дорога к сказам». Мероприятие пройдет в рамках объявленного в Свердловской области Года П.П. Бажова. Планируется, что участие в церемонии открытия выставки примет первый заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Владимир Власов, председатель совета фонда «БАЖОВ» Сергей Полыганов, руководитель Народного музея деревни Раскуиха, автор книги «Дорога к сказам» Владимир Ушаков.

Основу экспозиции выставки составляют фотодокументы, опубликованные в книге «Дорога к сказам. История П.П. Бажова», которая охватывает весь период жизни и творчества известного уральского литератора.