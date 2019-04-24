Анонсы событий на 30 апреля

18:06 | 29.04.2019

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная работе таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) в период весна-лето 2019.

Начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин расскажет о режиме работы таможенного поста Аэропорт Кольцово в сезон весна-лето 2019 года, огласит инструкцию по прохождению таможенного поста для будущих пассажиров, озвучит алгоритм действий при потере багажа, напомнит правила перемещения валют и заполнение пассажирской таможенной декларации, разъяснит порядок действий при вывозе домашних животных за рубеж.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная началу дачного сезона.

Начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Зухра Барбакова, главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко и декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин расскажут о безопасности на садовых участках и мерах предосторожности при обращении с удобрениями, прогнозах погодных условий и урожайности, а также дадут советы по приобретению семян и саженцев.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению историко-культурного казачьего молодежного фестиваля "Рубежи Веков" в Екатеринбурге.

Руководитель екатеринбургского разъезда (отделения) общественного молодежного движения "Казачий Дозор" Владимир Козырев, председатель правления общественного молодежного объединения "Русское Будущее" Александр Мамонов, заместитель по культуре войского атамана В.И. Романова, заместитель атамана городского казачьего общества города Верхняя Пышма Светлана Воропаева, руководитель центра "Мужского воспитания", руководитель блока фестиваля "Инклюзия" Вячеслав Истошин, организатор ярмарки, казачьих и национальных подворий фестиваля Светлана Сдвижкова расскажут о подготовке фестиваля, о целях и задачах мероприятия, озвучат программы, в том числе инклюзивные.

Историко-культурный казачий молодежный фестиваль "Рубежи Веков", посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню Святого Великомученика Георгия Победоносца, 445-летию Оренбургского казачьего войска, пройдет 4 мая в парке у Храма-Памятника на Крови.



16:00 Первоуральск (театр «Вариант», ул. Театральная, 1). Состоится открытие XIV Межрегионального фестиваля традиционной казачьей культуры «Сторона, моя сторонушка». Фестиваль соберет участников из Оренбурга, Самары, Челябинска, Екатеринбурга, Сухого Лога, Кировграда. Творческие коллективы в преддверии празднования Дня Победы и общевойскового праздника Оренбургского казачьего войска – Дня Святого Георгия подарят гостям мероприятия традиционные песни российского казачества.

Планируется, что гала-концерт фестиваля посетят первый заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина, атаман Оренбургского войскового казачьего общества Владимир Романов, депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Дронов, глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец.