Анонсы событий на 27, 28 и 29 апреля

18:19 | 26.04.2019

27 апреля



12:00 Свердловский государственный областной Дворец народного творчества (ул. Фестивальная, 12). Пройдут торжественные мероприятия к 100-летию Республики Башкортостан и к 100-летию Мустая Карима.

В 12.00 в мраморном фойе откроется выставка изобразительного и декоративно-прикладного творчества, предметов быта башкирского народа и состоится творческий марафон (на сцене будут выступать лучшие коллективы и солисты Свердловской области, которые представят башкирские танца и песни).

В 14:00 в большом зале пройдёт торжественное собрание с участием почётных гостей и официальных лиц Республики Башкортостан, Свердловской области. Творческие выступления представят ведущие солисты Башкирской Государственной Филармонии.

В 15:30 на сцене большого зала состоится концерт Государственного академического ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова в сопровождении оркестра.



14:00 Библиотека «Малая Герценка» (ул. Чапаева, 3). Состоится семейный эколого-просветительский праздник «Экодвор». Мероприятие пройдет в рамках «Весенней недели добра» в Свердловской области и станет одним из итоговых событий акции.

В рамках праздника пройдут лекции и мастер-классы, будет организован мобильный пункт приема вторсырья, которое впоследствии отправится на переработку. Волонтёры также будут принимать макулатуру, пластик, органические отходы. Каждый желающий сможет принять участие в обмене вещами, посетить две небольшие эковыставки, оставить книги в «книгообмене». Также усилиями волонтёров будет организована геймзона с настольными играми экологической тематики, викторина, анкетирование на определение своего экологического следа, интерактивное соревнование «ЭкоГТО». Дети примут участие в конкурсе рисунков.

Организатором мероприятия в рамках развития волонтерского природоохранного движения в Свердловской области, выступает Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала».



28 апреля



10:00 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1). В рамках областного фестиваля детского технического творчества «ТЕХНОFEST» пройдет выставка детского технического творчества. Свои разработки экспертам представят 150 школьников со всего региона. Победители будут рекомендованы на соискание премии губернатора Свердловской области, а также к участию во Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», которая состоится в июне в Государственной Думе РФ.

В этом году дети состязаются в пяти номинациях: «Мир машин и механизмов», «Информационные технологии», «Робототехника и машиностроение», «Макетирование» и «Стимпанк». Возрастных категорий традиционно три: младшая (6 – 10 лет), средняя (11 – 13 лет) и старшая (14 – 18 лет). В общей сложности участники представят экспертам более 200 проектов. В числе работ – охранно-пожарная сигнализация для дачных домов, автомобиль интернет-полиции, робот Верни, несколько лунных станций. Старшеклассники обратились к истории – разработали технологию сборки макетов гиперболоидных конструкций по типу Шуховских башен, 3D-модель паровоза узкоколейных дорог, серию фресок с фасадами уральских заводов конца XVIII века, а также ряд нужных каждому вещей. Среди последних – «умный» чемодан, который способен самостоятельно двигаться за хозяином, объезжая все возможные препятствия. Чемодан сконструирован с учетом новых требований к авиаперевозкам аккумуляторов. Согласно международному положению Batteries Carried by Airline Passengers, его можно провозить в ручной клади и в багаже.

Проекты участников оценят педагоги вузов, детских технопарков «Кванториум», центра «IT-Куб», политехнического отделения Дворца молодёжи, а также студенты УрГУПС. Они определят победителей по каждому направлению. Мероприятие проходит при поддержке министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

Также во время выставки можно поучаствовать в мастер-классах от партнеров, которые будут проходить в фойе первого этажа: полетать на авиасимуляторе (7+), поуправлять квадрокоптером (10+), собрать станок и изготовить брелок (9+). Партнеры фестиваля: Центр разработки и внедрения дронов DRONESHUB и школа робототехники «РОБОТОШКОЛА.РФ».



12:00 ДИВС «Уралочка» (ул. Олимпийская набережная, дом 3, блок А и Б). Состоится торжественное открытие Областных юношеских игр боевых искусств: айкидо, армейский рукопашный бой, джиу-джитсу, всестилевое каратэ, грэпплинг, кендо, киокусинкай, кикбоксинг, тайский бокс, тхэквондо ВТФ, тхэквондо ИТФ, универсальный бой, боевое самбо, рукопашный бой, восточное боевое единоборство.

Организаторами мероприятия выступили Свердловский областной общественный фонд «Уральский союз боевых искусств» и министерство физической культуры и спорта Свердловской области. Областные юношеские игры боевых искусств проводятся ежегодно с целью популяризации боевых искусств как системы воспитания и развития детей и молодёжи. По итогам игр будет сформирована сборная команда Свердловской области для выступления на Всероссийских играх боевых искусств в Анапе.



29 апреля



10:00 Областная клиническая больница №2 (Набережная рабочей молодежи, 3). Волонтерский центр Свердловского областного медицинского колледжа проведет субботник в парке на территории Областной клинической больницы №2 (Набережная рабочей молодежи, 3).

30 представителей различных направлений добровольчества – экологического, медицинского, безопасности жизнедеятельности, инклюзивного, «серебряного» объединят усилия по благоустройству территории прославленной медицинской организации.



11:00 Нижний Тагил (ООО ЦГС, ул. Пархоменко, 38). Специализированное предприятие по сбору и переработке шин и автопокрышек ООО ЦГС (г. Нижний Тагил) приглашает журналистов поучаствовать в акции «Сдай покрышки – сохрани природу!».

В ходе акции можно будет проследить весь путь старой автопокрышки: от точки сбора до места переработки и превращения ее во вторсырье (резиновую крошку), а затем и в качественное покрытие для спортивных и детских площадок.

Резиновая покрышка разлагается в природе более ста лет. При этом она выделяет в почву и в воздух токсичные вещества. Из одной тонны покрышек после обработки получается 600 килограммов резиновой крошки. На создание одного квадратного метра резинового покрытия для школьного стадиона требуется всего 9 килограммов резиновой крошки. Тонна ненужных покрышек превращается в очень востребованные 66 квадратных метров безопасного резинового покрытия.

Предприятие ООО ЦГС является координатором акции «Сдай покрышки – сохрани природу!» на территории Свердловской области. В октябре прошлого года оно организовало шесть точек бесплатного сбора шин и покрышек у населения на базе шиномонтажных мастерских и автосервисов. С октября по сегодняшний день на точки сбора было сдано около 270 тонн автопокрышек. Все они прошли полный цикл переработки.

Сырье предприятие получает также от бюджетных и автотранспортных предприятий, заключает договора на утилизацию старой авторезины с коммерческими предприятиями. В прошлом году ООО ЦГС переработало 5 тысяч тонн автопокрышек, но мощности предприятия позволяют перейти на больший объем – до 13 тысяч тонн.

С места сбора участники направятся на точку сбора шин и автопокрышек (шиномонтажная мастерская), затем на производство по переработке (г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 12).



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная открытию в Екатеринбурге VII Благотворительного фестиваля "Дни Белого Цветка".

С 29 апреля по 20 мая 2019 года, пройдет традиционный VII Благотворительный фестиваль "Дни Белого Цветка". Главная идея проекта - возрождение исторической памяти о Царской Семье и традициях благотворительности, которые они поддерживали.

Руководитель Отдела социального служения Екатеринбургской епархии, председатель Свердловской региональной общественной организации "Православная Служба Милосердия", протоиерей Евгений Попиченко, представитель "Православной Службы Милосердия", координатор фестиваля "Дни Белого цветка" в Екатеринбурге Елена Русакова, руководитель отдела милосердия "Православной Службы Милосердия" Татьяна Ананьина и директор Екатеринбургского детского дома-интерната для умственно отсталых детей Наталья Печеник расскажут об истории императорского праздника "Белый цветок", о мероприятиях фестиваля и традиции изготовления символа милосердия и чистоты белого цветка, об учреждениях, в которые будут направлены все собранные средства.

Во время пресс-конференции мастерицами Православной Службы Милосердия будут изготовлены первые белые цветы фестиваля в 2019 году. Все представители СМИ смогут принять участие в мастер-классе.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению всероссийской акции "Диктант Победы".

7 мая в России пройдет историческая акция "Диктант Победы". В Свердловской области акция проходит при совместном участии партии "Единая Россия", регионального министерства образования и молодежной политики, российского военно-исторического общества, областного совета ветеранов и движения "Волонтеры Победы".

Секретарь СРО ВПП "Единая Россия", председатель регионального оргкомитета акции "Диктант Победы" Виктор Шептий, региональный координатор партийного проекта "Историческая память" Сергей Никонов, заместитель директора Музея военной техники Уральской горно-металлургической компании, заместитель председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества Кирилл Якимов, региональный координатор Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Анастасия Семеновых и заместитель начальника отдела профессионального образования и государственного задания министерства образования и молодежной политики Свердловской области Михаил Корягин расскажут об идее акции, целях ее проведения, количестве участников, поделятся информацией о месте и времени проведения "Диктанта Победы" в Екатеринбурге.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится круглый стол, посвященный перспективам развития экологического туризма в Свердловской области, в том числе в рамках реализации национального проекта "Экология".

Начальник отдела особо охраняемых территорий и объектов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Александра Пономарева, председатель региональной общественной организации "Федерация спортивного туризма" Свердловской области Андрей Яговкин, заместитель директора государственного бюджетного учреждения Свердловской области "Центр развития туризма Свердловской области" Надежда Шестакова, председатель туристического клуба "Вершина" УрГПУ Виктория Ергунова, главный редактор журнала "Уральский следопыт" Максим Фирсов, директор государственного бюджетного учреждения Свердловской области "Природный парк "Оленьи ручьи" Николай Калинкин, директор особо охраняемой природной территории областного значения "Природный парк "Бажовские места" Антон Кушвинский и начальник отдела по созданию и развитию продуктов туристического кластера "Гора Белая" Мария Ширыкалова расскажут о способах развития внутреннего туризма на территории Свердловской области, о самых популярных и интересных маршрутах для эко-туризма, а также о правовом регулировании особо охраняемых природных территорий.



16:00 Дом Севастьянова (пр. Ленина, 35). Состоится пресс-подход по итогам рабочей встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в Российской Федерации Мехмета Самсара.

Предполагается, что основными темами для обсуждения на встрече станут участие Турецкой Республики в качестве страны-партнера выставки ИННОПРОМ в 2019 году и расширение сотрудничества между регионом и государством в области промышленности, здравоохранения, образования, туризма.