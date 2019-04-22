Анонсы событий на 24 апреля

23:05 | 23.04.2019

5:15 Аэропорт Кольцово. Рейсом JL-7177 из Японии прилетят свердловские спортсмены – победители одного из престижнейших турниров по карате киокусинкай – чемпионата Японии, прошедшего 21 апреля. На этом турнире медали завоевали тренер и ученик из Екатеринбурга — Андрей Чирков и Дмитрий Савичев.

Андрей Чирков провел 5 боев, победив в 4 из них. Проиграл он в финале, где встретился с действующим чемпионом мира Кашином Осавой. В рамках этого турнира также состоялся чемпионат мира среди мужчин 35–39 лет. На нем первое место в абсолютной весовой категории свыше 85 кг занял екатеринбуржец Дмитрий Савичев.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской неделе иммунизации.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Скрябина и главный внештатный неонатолог министерства здравоохранения Свердловской области Елена Долгих расскажут о роли иммунизации и вакцинопрофилактики, о вакцинации новорожденных в родильных домах, о целях кампании 2019 года, а также обсудят ход реализации глобального плана действий в отношении вакцин (ГПДВ) и уровень помощи всем слоям населения.

Всемирная неделя иммунизации проводится в последнюю неделю апреля, призвана способствовать более активному использованию вакцин для защиты людей всех возрастов от болезней. Сегодня в мире около 20 миллионов детей не прививались вообще или недостаточно охвачены прививками.



12:30 Дом журналистов (ул. К. Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция, посвященная международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» в Свердловской области.

О подготовке к проведению акции на территории Свердловской области и тестовых заданиях расскажут координатор проекта в Свердловской области Максим Кырчиков, один из разработчиков регионального компонента вопросов, старший научный сотрудник сектора политической и социокультурной истории Института истории и археологии УрО РАН, кандидат исторических наук Никита Мельников.

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» пройдет 26 апреля в 40 странах. Акция впервые была организована в 2016 году для привлечения внимания к сохранению исторической памяти и подвига советского народа в победе над фашизмом. На территории Свердловской области проводится в четвертый раз.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Екатеринбурге туристического форума «Большой Урал»- 2019.

О главном деловом мероприятие туристической отрасли Урала и его особенностях расскажут: министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор Центра развития туризма региона Эльмира Туканова, генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов, председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев, директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

Напомним, форум состоится на площадке Ельцин Центра 25-26 апреля, ожидается участие порядка тысяч представителей профессионального сообщества.



13:00 Железнодорожный вокзал «Екатеринбург-Пассажирский» (первая платформа). Прибывает поезд с блогерами и представителями туристической сферы Японии, принимающими участие в инфо-туре по Транссибирской магистрали. Ожидается, что на вокзале гостей Екатеринбурга встретят по-уральски гостеприимно с хлебом и солью.

Журналистам, желающим осветить церемонию встречи японской делегации, необходимо прибыть на вокзал заблаговременно — не позднее 12.45.

Поездка организована по линии федерального агентства по туризму с целью продвижения за рубежом национального туристского потенциала и возможностей российских регионов. Состав следует из Владивостока в Москву по Транссибирской магистрали с остановками в крупных городах.



14:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Пасхи в 2019 году.

Пасху в 2019 году отметят 28 апреля.

Старший священник Храма-Памятника на Крови, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной общественной палаты протоиерей Максим Миняйло, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии Алексей Соловьев, руководитель пресс-службы Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова и представитель Православной службы Милосердия Елена Русакова расскажут об истории праздника, о значении Пасхи для православных христиан, поделятся информацией об обычаях празднования Светлого Христова Воскресения, о запланированных богослужениях в уральских храмах, о прибытии Благодатного огня, обозначат маршрут пасхального крестного хода, объявят программу городского праздника в день Светлого Христова Воскресения.



15:00 Уральский государственный педагогический университет (пр. Космонавтов, 26, ауд. 316). Состоится круглый стол, посвященный реализации проекта «Книга Всенародной Памяти» – «Книга Всенародной Памяти. Мемориальные издания для современных и будущих поколений». Его участниками станут ученые, политологи, представители ветеранских и молодежных общественных организаций, эксперты в области сохранения культурного наследия и исторической памяти.

Проект приурочен к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Результатом дискуссии станут предложения для издания коллективами предприятий, организаций и учреждений томов «Книги Всенародной Памяти», которые будут реализованы для сохранения исторического наследия и приобщения к нему молодежи.