Анонсы событий на 23 апреля

18:45 | 22.04.2019

8:30-12:00 Свердловская областная клиническая больница №1 (ул. Волгоградская, 187, вход со стороны ул. Ясная). Пройдёт донорская акция, приуроченная к Дню памяти жертв геноцида армян (отмечается 24 апреля). В связи с этой датой с 18 по 26 апреля сотни представителей армянской диаспоры и других народов, проживающих на Среднем Урале, станут донорами. По данным организаторов акции, которую при поддержке армянской общины «АНИ-Армения» и СОКБ №1 проводит Союз армянской молодежи, свое участие в акции подтвердили уже более 300 человек. Ожидается, что 23 апреля кровь сдадут порядка 20 представителей армянской диаспоры.

После массовой сдачи крови (с 09.00 до 10.00) на базе Свердловской областной клинической больницы №1 представители СМИ смогут пообщаться со сдавшими кровь представителями армянской диаспоры и взять комментарий у заведующей отделением переливания крови СОКБ №1 Наталии Гаренских.



9:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М.Горького, 21). Состоится заседание регионального инвестиционного совета под председательством и.о. губернатора Свердловской области Алексея Орлова.

Участники инвестсовета обсудят реализацию целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области в 2018 году, рассмотрят новый порядок установления санитарно-защитных зон проектируемых, реконструируемых и строящихся промышленных предприятий, ознакомятся с двумя проектами, рекомендованными для включение в перечень приоритетных.

Также в рамках заседания состоится подписание «дорожной карты» по расширению использования оборудования и технологий предприятий Свердловской области, в том числе импортозамещающих, в энергетической отрасли Российской Федерации на период 2019–2023 годов. Подписи под документом поставят член правления – руководитель дивизиона снабжения ПАО «Интер РАО» Дмитрий Филатов и и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов.



10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится очередное заседание гордумы Екатеринбурга.



10:30 СК «Курганово». Состоится торжественная церемония открытия Всероссийского первенства по юношескому автомногоборью. Участие в мероприятии примут представители министерства просвещения РФ, ГУОБДД МВД России по Свердловской области, заместитель министра образования и молодежной политики региона Юрий Зеленов и известные спортсмены, в том числе – российский хоккеист, Олимпийский чемпион Павел Дацюк.

Ежегодные соревнования объединят более 200 человек из 46 регионов страны в возрасте от 14 до 17 лет – воспитанников юношеских автомобильных школ, молодежных автомобильных клубов, общественных объединений и организаций. В течение трех дней участникам соревнований предстоит пройти теоретический экзамен на знание правил дорожного движения и оказания первой помощи, проявить мастерство в фигурном вождении автомобиля и посоревноваться на скорость замены колеса.

Организаторы Всероссийского первенства по юношескому автомногоборью – министерство просвещения Российской Федерации и Госавтоинспекция МВД России при поддержке экспертного центра «Движение без опасности».



11:00 Госпиталь для ветеранов войн (ул. Соболева 25). Комплексный медицинский осмотр будут проходить ветераны Великой Отечественной войны.

Перед врачами госпиталя будет стоять не простая задача: провести медицинское обследование, результатом которого должно стать решение о том сможет ли ветеран войны или труженик тыла принять участие в праздничном параде, посвященном 74-годовщине победы в Великой Отечественной войне.



11:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, посвященная реализации в регионе национального проекта «Образование».

Напомним, ранее в министерстве образования Свердловской области были озвучены основные задачи на 2019 год. Глава регионального Минобразования Юрий Биктуганов подчеркнул: приоритеты в работе на сегодняшний день определены национальным проектом «Образование» и областной программой «Пятилетка развития». Ключевые направления работы – это разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»; развитие сферы дополнительного образования в соответствии с федеральным проектом «Успех каждого ребенка». Кроме того, речь идет о создании ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». В рамках федерального проекта «Современная школа» планируется обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.

В общей сложности в рамках национальных проектов и задач, поставленных Президентом России, в Свердловской области разработаны 55 региональных проектов. На их реализацию в 2019 году из средств федерального и областного бюджетов предусмотрено около 30 миллиардов рублей.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов акции "День без турникета" в Свердловской области.

Автор проекта "Единая промышленная карта", член общественной палаты Свердловской области Вероника Пиджакова, руководитель Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" Виктор Шептий, генеральный директор АО "НПО Автоматики", руководитель партийного проекта "Локомотивы роста" Андрей Мисюра, член совета регионов Российского союза туриндустрии, президент Уральского союза туриндустрии Наталья Ларионова расскажут об итогах "Дня без турникета", о количестве площадок, озвучат обратную связь от детей и поделятся планами по реализации акции в будущем.

Также журналистам презентуют новый проект программы "Единая промышленная карта" - "День тени", которая стартует в июле 2019 года, где каждый школьник сможет стать стажером любого специалиста, известного человека или должностного лица региона.



12:00 Верхняя Пышма (автодром ДОСААФ, ул. Вторая пролетарская, строение 1). Состоятся учения сводного областного мобильного противоэпизоотического отряда (мобильный ветеринарный отряд).

По легенде учений, на птицефабрике обнаружены мертвые куры с признаками очень заразного заболевания - гриппа птиц. Мобильному ветеринарному отряду предстоит показать свои навыки и в ходе учений оповестить все ветеринарные службы об установленном диагнозе, провести на месте заражения дезинфекционные работы, организовать санитарные посты на контрольно-пропускном пункте «птицефабрики» и приступить к дезинфекции территории и автотранспорта. Ветеринары также отберут биологические материалы у «больных» кур для отправки в Свердловскую областную ветлабораторию.

По окончании всех действий начальник мобильного ветеринарного отряда доложит главному государственному ветеринарному инспектору Свердловской области, директору департамента ветеринарии Свердловской области Евгению Трушкину о завершении тренировки.



14:00 Сухой Лог (район Сухоложский, улица Гоголя, 1). Начнется монтаж крупногабаритных частей первого в России портового крана, созданного уральскими инженерами полностью из отечественных комплектующих. Комментарии на площадке дадут директор по производству «Уралкран» Сергей Каргер, директор Сухоложского кранового завода Сергей Кравчук. Комментарии заместителя министра промышленности и науки Свердловской области Игоря Зеленкина можно записать 23 апреля в 11.45 по адресу: Горького, 4а.

Первый в стране мобильный портовый модульный кран КПМ-85 создается в рамках поручения Президента РФ по обеспечению технологической независимости отечественной экономики при поддержке Минпромторга России на базе Сухоложского кранового завода (входит в группу компаний «Уралкран»). Вывод на рынок оборудования также обусловлен приоритетными задачами по увеличению мощностей морских портов Российской Федерации, развитию Северного морского пути и увеличению грузопотока, и будет способствовать развитию портовой инфраструктуры страны.

На разработку ушло более трех лет, с привлечением мер господдержки в проект инвестировано более 250 миллионов рублей. Создано более 20 новых высокопроизводительных рабочих мест.

Работа над краном велась в кооперации с предприятиями Уральского федерального округа, в частности, совместно с Магнитогорским металлургическим комбинатом (Челябинская область) разработаны специальные марки сталей, что позволит эксплуатировать его в условиях Арктики.