Анонсы событий на 20 и 22 апреля

17:56 | 19.04.2019

20 апреля



10:00 Останино (ул. Мира, д. 93). Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, директор федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России Георгий Надарейшвили, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук дадут старт всероссийской акции #ДоброВСело-2019.

Жители села смогут пройти обследования на передвижном флюорографе, маммографе, на мобильном пункте консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекции. А на передвижном мобильном комплексе «Диагностика» попасть на прием врача-кардиолога-ревматолога, сделать ЭКГ и экспресс-тестирование на глюкозу крови.

Медики-волонтеры из Областного медицинского колледжа проведут подворовый обход тех жителей Останино, которым сложно выходить из дома.

Для маленьких жителей села будут организованы мастер-классы волонтеров-спасателей по первой помощи, ориентированию на местности, противопожарной безопасности. А также игровая программа «Здорово здоровым быть» и интеллектуальная игровая программа «Будем здоровы» - профориентация в медицину».



22 апреля



9:30 Уральский государственный педагогический университет (пр. Космонавтов, 26, зал диссертационного совета, информационно-интеллектуальный центр научной библиотеки УрГПУ, второй этаж). Состоится встреча министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова с заместителем председателя комитета образования Чунцина Китайсой Народной Республики Дэн Жуем.

В 10.30 запланирована презентация потенциала Чунцина в сфере образования для представителей руководства вузов Свердловской области.

Визит делегации руководителей высших учебных заведений китайского мегаполиса на Средний Урал состоится в рамках реализации протокола о намерениях между Свердловской областью и китайским городом центрального подчинения Чунцином. Документ был подписан губернатором Евгением Куйвашевым и мэром Чунцина Таном Лянчжи в Екатеринбурге на площадке V Российско-Китайского ЭКСПО в июле 2018 года. В делегацию, возглавляемую заместителем городского комитета по образованию Дэн Жуем, войдут представители вузов Китайской Народной Республики.



10:00 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1). Состоится XVIII съезд участников областного движения «Родники», на котором будут награждены благодарственными письмами и памятными подарками 72 участника-победителя областного конкурса. Напомним, жители региона и организации Свердловской области соревновались на лучшее использование, охрану и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения.

Вручать призы и подарки призерам областного конкурса будут министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Заксобрания области Сергей Никонов и исполняющий обязанности директора Дворца молодежи Вячеслав Московкин.

В рамках съезда пройдет выставка «Родники 2018», где будут представлены результаты работы участников. Свои работы по обустройству природных источников участники посвящали Году добровольца и Десятилетию детства.

В 2018 году силами участников движения «Родники» в области был обустроен 131 источник — это родники, колодцы и скважины.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению первого российского конкурса и конференции "Философия в камне" в рамках десятой юбилейной международной специализированной выставки "Уралэкспокамень-2019".

Председатель экспертного совета архитекторов Свердловской региональной организации Союза Архитекторов России Михаил Вяткин, член Союза архитекторов России, профессор МААМ, директор ООО "Алкута" Алексей Куковякин, главный художник Екатеринбурга, начальник отдела дизайна городской среды при Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга Дмитрий Фогель, генеральный директор ООО ГК "ГранитИнвет" Алексей Степанченко и советник постоянного представителя губернатора Свердловской области в органах государственной власти Российской Федерации Александр Уткин расскажут о значении проведения первого российского конкурса и конференции "Философия в камне" в Екатеринбурге, о целях и задачах мероприятия, дадут экспертную оценку состоянию каменной индустрии в России и Свердловской области, поделятся информацией об использовании натурального камня в современной городской архитектуре.



12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвящённая выявлению фальсификата молочной и мясной продукции в Свердловской области

Участники пресс-конференции:

Ирина Топоркова, руководитель испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора

Евгения Косарева, начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения и лабораторного контроля управления Россельхознадзора по Свердловской области

Вопросы пресс-конференции:

-Как эксперты оценивают количество фальсификата в Свердловской области? Какие виды продукции чаще фальсифицируются?

-Какой вред здоровью наносит продукция, которая не соответствует требованиям надзорных органов?

-Какие методы сегодня используются надзорными органами, чтобы выявлять фальсификат?

-Какие штрафы применяются при выявлении фальсификата? Почему эксперты считают, что меры должны быть ужесточены?



12:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23). Состоится торжественный прием, посвященный празднованию Дня местного самоуправления. Вице-губернатор Сергей Бидонько вручит награды главами муниципальных образований и работникам органов местного самоуправления.



12:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к международной акции "Бессмертный полк" – 2019 в Свердловской области.

Сопредседатель общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", автор идеи Геннадий Иванов и руководитель штаба регионального отделения "Бессмертный полк России" по Свердловской области Валерий Басай расскажут о ходе подготовки к акции в 2019 году, об особенностях проведения мероприятия, а также обозначат ожидания по количеству участников.



14:30 Загородный клуб «Белая лошадь» (село Кадниково, ул. К. Маркса, 1). Состоится открытие выездного мероприятия всероссийского конкурса творчества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Созвездие». В мероприятии планируется участие министра социальной политики региона Андрея Злоказова.

В течение четырех дней, с 22 по 25 апреля, 50 воспитанников детских учреждений из семи городов Свердловской области, будут проходить мастер-классы по вокалу, хореографии, актерскому и сценическому мастерству, психологические тренинги. Также в ходе выездного мероприятия участники подготовят финальные номера, которые покажут на гала-концерте 22 мая 2019 года.

Победитель регионального конкурса представит Свердловскую область на Всероссийском этапе конкурса «Созвездие» в Москве.