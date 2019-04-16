Анонсы событий на 19 апреля

18:38 | 18.04.2019

10:20 Ельцин Центр (ул. Б.Ельцина, 3, 5 этаж). На площадке «Точка кипения» состоится финал обучающего проекта «Мама-предприниматель». Участницы защитят свои проекты, автор лучшего получит 100 тысяч рублей на открытие бизнеса.

«Мама-предприниматель» – образовательный проект, разработанный специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. Цель проекта – помочь женщинам начать собственное дело. Все участницы прошли бесплатное обучение – пятидневный тренинг-интенсив с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой.

Всего для участия в программе в Свердловской области было подано свыше 170 заявок, из которых были отобраны 35. В числе проектов, которые хотят развивать мамы-предпринимательницы: создание детских центров, швейное производство одежды для полных и низкорослых, производство планеров для мам, открытие кофейни-библиотеки, проект по вертикальному озеленению и другие.

В 10.20 состоится открытие с участием заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Елены Хлыбовой, заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, сопредседателя комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» Виктории Булан;

С 11.00 до 17.50 – защиты проектов перед экспертным жюри;

В 18.00 – церемония награждения.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению в регионе всероссийской акции "Библионочь-2019".

Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности министерства культуры Свердловской области Наталия Шибанова, заместитель директора муниципального объединения библиотек Екатеринбурга Марина Коваль и директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Опарина расскажут о программе акции "Библионочь-2019", об особенностях этого года, о наиболее значимых событиях фестиваля, специальных гостях и предварительном количестве участников.

В 2019 году "Библионочь" состоится 19 апреля. Название акции в этом году: "Библиоте_атр".



11:30 Ростелеком (ул. Луначарского 134б). Накануне Минстроем РФ был официально подтвержден статус пилотных для реализации проектов «умных городов» четырех уральских муниципалитетов – Екатеринбурга, Каменск-Уральского, Полевского и Новоуральска.

Что такое «умные города»? Какие цифровые технологии могут быть в них реализованы? Как можно управлять «умными городами» с помощью обычного компьютера?

В офисе Ростелекома презентуют цифровую платформу управления «Умным городом». В презентации принимает участие директор проекта «Умный город» ПАО «Ростелеком» на Урале Олег Извеков.

Платформу можно будет протестировать собственноручно. Журналисты станут первыми после разработчиков, кому будет предоставлено право «порулить» «умным городом».



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к сдаче Единого государственного экзамена школьниками Свердловской области.

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова и директор школы № 43 Елена Белова огласят данные по количеству школьников, которые планируют сдавать Единый государственный экзамен в 2019 году, расскажут об уровне сдачи ЕГЭ в образовательных организациях Свердловской области по опыту прошлых лет, поделятся информацией о нововведениях этого года, о подготовке специалистов, задействованных в ЕГЭ в досрочный и основной периоды, подведут итоги досрочного периода сдачи экзамена в 2019 году.



14:00 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1, малый зал). Состоится встреча министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова с юными корреспондентами Свердловской области.

Встреча пройдет в формате пресс-конференции, на которой вопросы главе регионального Минобразования зададут будущие журналисты из Екатеринбурга, Режа, Алапаевска, Нижней Туры, Верхней Салды и других муниципалитетов.

Мероприятие организует детско-молодежная организация юных корреспондентов при поддержке Свердловского творческого союза журналистов. Одна из задач таких встреч – профориентация: в ходе пресс-конференции школьники, решившие стать журналистами, могут попробовать себя в роли корреспондентов. Отметим, что подобные встречи проводятся уже не первый год. Так, ранее свердловские школьники имели возможность задать вопросы министру культуры Свердловской области Светлане Учайкиной, министру физической культуры и спорта Леониду Рапопорту, министру природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексею Кузнецову. Глава регионального Минобразования принимает участие в проекте уже не в первый раз – такая встреча с юнкорами прошла в 2014 году.



14:00 ДИВС (Олимпийская набережная, 3, блок Б). Состоится заседание коллегии министерства физической культуры и спорта Свердловской области, на котором будут подведены итоги работы в 2018 году и обозначены планы на 2019 год. Проведет заседание министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.