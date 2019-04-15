Анонсы событий на 18 апреля

16:34 | 17.04.2019

9:20 Первоуральск (с. Новоалексеевка, ул. Буденного, 2). В рамках Всероссийских учений пройдут командно-штабные учения по отработке действий сил и средств по ликвидации природного пожара и недопущению его распространения на населенный пункт.

По легенде учений в районе села Новоалексеевка произошел природный пожар, создалась угроза населенному пункту. Для тушения природного пожара задействованы лесники, пожарные добровольцы, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России, авиация МЧС России и Росгвардии. Дополнительная группировка спасателей в зону пожара будет десантирована вертолетом Ми-8 МЧС России. Для предотвращения распространения огня на жилые дома с помощью автотракторной техники лесники обустраивают противопожарные разрывы и расширяют минерализованные полосы между населенным пунктом и лесным массивом. Для защиты населенного пункта от огня задействованы пожарно-спасательные подразделения.

Для обеспечения безопасности жителей поселка силами администрации, пожарных и полиции организована эвакуация людей в пункт временного размещения на базе гостиницы «Первоуральск».

Безопасность в районе проведения работ по тушению пожара обеспечивают сотрудники полиции. Оперативно-следственная группа, в составе которой представители полиции, сотрудники государственного пожарного надзора проведут мероприятия по установлению и задержанию виновника природного пожара.



10:00 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Состоится заседание правительства Свердловской области. Основной темой станут меры по развитию современной конкурентоспособной туристской индустрии в регионе.

Проведет заседание и.о. губернатора региона Алексей Орлов. С основным докладом выступит министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. Содоклады представят глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и председатель правления некоммерческого партнерства «Поселок Калиново» Илья Попов, который расскажет о развитии туристского кластера на озере Таватуй.



10:45 Нижний Тагил (отель «Демидов Плаза», конференц-зал «Москва», ул. Горошникова д. 11). В Нижнем Тагиле обсудят перспективы взаимодействия государства и бизнеса. Диалог 150 предпринимателей Горнозаводствого округа с представителями органов власти организован Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.

Участники обсудят, с какими реальными трудностями сталкивается бизнес и как государство может помочь их преодолеть, инструменты господдержки, необходимые бизнесу.

В 10.45 – пресс-подход заместителя директора СОФПП Валерия Пиличева, первого заместителя главы администрации Нижнего Тагила Вячеслава Горячкиан, заместителя управляющего администрацией Горнозаводского управленческого округа Ольги Третьяковой.

В 11.00 – открытие мероприятия

В 11:20 – выступление предпринимателей из Екатеринбурга и Нижнего Тагила;

В 13.30 – интерактивная часть



14:00 Полпредство (ул. Добролюбова, д.11, к.375). Состоится заседание Совета по вопросам развития местного самоуправления при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

В ходе заседания планируется рассмотреть 2 вопроса:

1. Об участии муниципальных образований в реализации проекта «Комфортная городская среда» и конкурсе «Исторические поселения и малые города».

2. О задачах по совершенствованию муниципального контроля.

В работе Совета примут участие: начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе, главы муниципальных образований УФО, заместители губернаторов регионов округа, представители Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ.