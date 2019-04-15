Анонсы
16:34 | 17.04.2019
Анонсы событий на 18 апреля
По легенде учений в районе села Новоалексеевка произошел природный пожар, создалась угроза населенному пункту. Для тушения природного пожара задействованы лесники, пожарные добровольцы, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России, авиация МЧС России и Росгвардии. Дополнительная группировка спасателей в зону пожара будет десантирована вертолетом Ми-8 МЧС России. Для предотвращения распространения огня на жилые дома с помощью автотракторной техники лесники обустраивают противопожарные разрывы и расширяют минерализованные полосы между населенным пунктом и лесным массивом. Для защиты населенного пункта от огня задействованы пожарно-спасательные подразделения.
Для обеспечения безопасности жителей поселка силами администрации, пожарных и полиции организована эвакуация людей в пункт временного размещения на базе гостиницы «Первоуральск».
Безопасность в районе проведения работ по тушению пожара обеспечивают сотрудники полиции. Оперативно-следственная группа, в составе которой представители полиции, сотрудники государственного пожарного надзора проведут мероприятия по установлению и задержанию виновника природного пожара.
10:00 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Состоится заседание правительства Свердловской области. Основной темой станут меры по развитию современной конкурентоспособной туристской индустрии в регионе.
Проведет заседание и.о. губернатора региона Алексей Орлов. С основным докладом выступит министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. Содоклады представят глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и председатель правления некоммерческого партнерства «Поселок Калиново» Илья Попов, который расскажет о развитии туристского кластера на озере Таватуй.
10:45 Нижний Тагил (отель «Демидов Плаза», конференц-зал «Москва», ул. Горошникова д. 11). В Нижнем Тагиле обсудят перспективы взаимодействия государства и бизнеса. Диалог 150 предпринимателей Горнозаводствого округа с представителями органов власти организован Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.
Участники обсудят, с какими реальными трудностями сталкивается бизнес и как государство может помочь их преодолеть, инструменты господдержки, необходимые бизнесу.
В 10.45 – пресс-подход заместителя директора СОФПП Валерия Пиличева, первого заместителя главы администрации Нижнего Тагила Вячеслава Горячкиан, заместителя управляющего администрацией Горнозаводского управленческого округа Ольги Третьяковой.
В 11.00 – открытие мероприятия
В 11:20 – выступление предпринимателей из Екатеринбурга и Нижнего Тагила;
В 13.30 – интерактивная часть
14:00 Полпредство (ул. Добролюбова, д.11, к.375). Состоится заседание Совета по вопросам развития местного самоуправления при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.
В ходе заседания планируется рассмотреть 2 вопроса:
1. Об участии муниципальных образований в реализации проекта «Комфортная городская среда» и конкурсе «Исторические поселения и малые города».
2. О задачах по совершенствованию муниципального контроля.
В работе Совета примут участие: начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе, главы муниципальных образований УФО, заместители губернаторов регионов округа, представители Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ.
© «Вечерние Ведомости»
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