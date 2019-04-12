Анонсы событий на 17 апреля

19:30 | 16.04.2019

10:00 Школа № 23 (улица Павла Шаманова, 54). В Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль для учителей – Geek Teachers Fest.

Он будет четвертым за историю существования проекта, который придумали три молодых учителя из Санкт-Петербурга и Смоленска.

Как отмечают организаторы фестиваля, учителя Екатеринбурга отправятся в космос и повысят знания о современных технологиях в образовании на самом неформальном учительском фестивале. Зоны развлечений с настольными играми, виртуальной реальностью, приложениями для проведения увлекательных уроков, созданием классных DIY-поделок и креативным оформлением кабинета из подручных материалов будут проходить бок о бок с мастер-классами спикеров со всей России, которые поделятся опытом о том, как сделать уроки увлекательными, мотивирующими и эффективными.

В программе фестиваля – 2 сессии мастер-классов, а между ними – работа развлекательно-обучающей зоны, где педагоги научатся пользоваться приложениями для уроков, создавать красивые украшения, и многое другое.



10:00 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (бул. Экспо, 2). Состоится открытие Межрегиональной научно-практической конференции «Ядерная медицина: диагностика и терапия» на форуме «Технологии эффективного здравоохранения».

Эксперты обсудят возможности радионуклидной диагностики и терапии, будущие потребности в медицинских изотопах, применение ядерной медицины в лечении онкологии, диагностике сложных врожденных пороков сердца, терапии щитовидной железы. Эксперты также рассмотрят требования санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении диагностических и терапевтических процедур методами ядерной медицины.

Межрегиональный форум «Эффективное здравоохранение» проходит в рамках выставки «Здравоохранение Урала» с 16 по 19 апреля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».



11:00 Уральский центр народного искусства (пр. Космонавтов, 23). Начнутся конкурсные прослушивания I Всероссийского конкурса народно-песенного искусства имени Е.П. Родыгина. Композитор, автор популярных песен, почетный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга, народный артист РФ Евгений Павлович Родыгин является почетным гостем фестиваля.

В состав жюри конкурса вошли профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Владимир Царегородцев (Москва), профессор кафедры народного пения и этномузыкологии Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, народный артист РФ Елена Сапогова (Саратов), солист Уральского государственного академического русского народного хора, народный артист РФ Светлана Комаричева (Екатеринбург), профессор кафедры народного хорового пения Челябинского государственного института культуры и искусства, заслуженный работник культуры РФ, лауреат международных конкурсов Лира Шутова (Челябинск), преподаватель, художественный руководитель Народного хора кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных Дмитрий Морозов (Москва).

18 апреля в 11.00 в рамках конкурса пройдут мастер-классы по распеванию народно-певческого коллектива, профессиональному обучению русскому народному пению, преподаванию народного пения по методике Льва Христиансена и другие. Перечень мастер-классов – в прикрепленном файле.

18 апреля в 15.30 состоится дискуссионный круглый стол с участием членов жюри конкурса и руководителей творческих коллективов, а в 18.30 пройдет гала-концерт и церемония награждения лауреатов конкурса.

Организаторы конкурса – министерство культуры Свердловской области, Уральский центр народного искусства. Партнер мероприятия –Ассоциация музыкальных конкурсов России.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная 90-летнему юбилею Уральского института ГПС МЧС России.

17 апреля Уральский институт ГПС МЧС России отмечает 90-летний юбилей.

Председатель Совета ветеранов Уральского института ГПС МЧС России полковник внутренней службы в отставке Александр Аграшенков, начальник Уральского института с 2002 по 2011 годы генерал-майор внутренней службы в отставке Михаил Миронов, начальник учебно-методического отдела полковник внутренней службы Алексей Пешков, курсант факультета пожарной безопасности Уральского института Семен Рябов, студент факультета управления и комплексной безопасности Данил Пешков расскажут об истории учебного заведения, о традициях института, порядке поступления и вступительных испытаниях на новый учебный год 2019-2020, а также о праздничных мероприятиях, приуроченных к торжественной дате.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области в первом квартале 2019 года.

Первый заместитель директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Лилия Карпухина озвучит основные показатели работы Департамента в первом квартале 2019 года, поделится информацией о результатах проверок в сфере ЖКХ Свердловской области, огласит статистику сбоев в системе в период отопительного сезона, расскажет о нововведениях в законодательстве в сфере ЖКХ и строительства.



13:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов образовательной акции "Тотальный диктант" в Екатеринбурге.

Городской координатор проекта Ксения Семенюк, координатор площадки "Труд" Наталья Воробьёва и руководитель проектов Фонда святой Екатерины Татьяна Баланчук подведут итоги акции в Екатеринбурге, расскажут о количестве участников и площадок в этом году, поделятся информацией о работе новой площадки "Труд", которая предназначена для людей, изучающих русский язык как иностранный, огласят список типичных ошибок екатеринбуржцев.

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Первый раз он прошел в 2004 году как акция студентов Новосибирского государственного университета. Текст "Тотального диктанта" каждый год пишут известные писатели. Автором текста "Тотального диктанта - 2019 стал писатель и литературовед Павел Басинский.



15:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького 21/23). Вице-губернатор Сергей Бидонько проведет торжественный прием свердловских спортсменов, выступавших на Всемирных летних Играх Специальной Олимпиады 2019 года в Абу-Даби в составе сборной команды Российской Федерации.

Свердловскую область представляли футболистка Дарья Алиева, пауэрлифтер Антон Упоров и пловец Даниил Чибирёв. Все трое вернулись домой с медалями. В частности, Дарья Алиева завоевала золото в составе российской женской сборной по футболу 7х7. Даниил Чибирёв завоевал две серебряные медали в плавании. Антон Упоров четырежды поднимался на высшую ступень пьедестала, став абсолютным чемпионом по пауэрлифтингу.

Всемирные летние игры Специальной Олимпиады проходили в столице ОАЭ с 8 по 22 марта. Российская команда завоевала в общей сложности 89 золотых, 52 серебряные и 34 бронзовые медали. Всего в соревнованиях участвовали 153 спортсмена из 27 регионов РФ.



15:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов прошедшего сезона, который стал для клуба лучшим в истории.

Президент ХК "Автомобилист" Андрей Козицын, директор клуба Максим Рябков и главный тренер команды Андрей Мартемьянов подведут итоги сезона, а также ответят на вопросы журналистов об игроках и поделятся планами на новый сезон.

"Автомобилист" установил несколько клубных рекордов, выиграл Восточную конференцию и впервые дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина. Молодежная команда "Авто" дошла до финала Кубка Харламова и в эти дни борется за главный трофей МХЛ.