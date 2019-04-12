Анонсы событий на 16 апреля

18:12 | 15.04.2019

10:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б.Ельцина, 10). Состоится очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской области.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная Национальному дню донора.

Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора – день первого успешного переливания крови.

Свердловская область — лидер по количеству заготавливаемой крови. Российской ассоциацией трансфузиологов Областная станция переливания крови признана лучшей в стране в 2019 году. Диплом был вручен на окружной научно-практической конференция "Актуальные вопросы трансфузиологии", которая прошла 28 марта.

Заместитель главного врача ГБУЗ Свердловской области Областной станции переливания крови, главный внештатный трансфузиолог Свердловской области Наталья Попкова и почетный донор России Елена Сметанина расскажут о мерах поддержки доноров в Свердловской области, о количестве заготовленной донорской крови в 2018 году и о праздничных мероприятиях, приуроченных к Национальному дню донора, стартующих 17 апреля.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвящённая первым результатам перехода на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами

Участники пресс-конференции:

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области

Григорий Вихарев, директор ЕМУП «Спецавтобаза» (региональный оператор по Восточной зоне),

Радик Хисамутдинов, директор «ТБО «Экосервис» (региональный оператор по Западной зоне),

Фёдор Потапов, директор филиала ООО «Компания «Рифей» в Свердловской области (региональный оператор по Северной зоне)

Вопросы пресс-конференции:

- Как на практике ведется работа по сбору и переработке твердых коммунальных отходов в Северной, Восточной и Западной региональных зонах Свердловской области? Что принципиально изменилось в системе сбора и утилизации мусора для жителей Свердловской области?

- С какими сложностями столкнулись региональные операторы, удается ли выполнять запланированный объем работы?

- Какая инфраструктура создается в регионе для сортировки и переработки мусора? Сколько средств будет в нее инвестировано?

- Когда может быть поставлена точка в спорах о величине тарифов на вывоз и утилизацию ТБО?



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная ретроспективной выставке "Люди" к 80-летию Юрия Роста — российского фотографа, журналиста, писателя и путешественника.

Выставка проходит с 17 апреля по 26 мая в Арт-галерее Президентского центра им. Б. Н. Ельцина при поддержке Мультимедиа Арт Музея (Москва).

Фотограф, журналист, писатель и путешественник Юрий Рост, директор Арт-галереи Ельцин Центра Илья Шипиловских и куратор выставки и главный хранитель Мульимедиа Арт Музея (Москва) Елена Мисаланди расскажут о проекте, его идейной и содержательной составляющих, поделятся информацией о выставках Арт-галереи о новейшей истории России и важности персонального взгляда и персональной памяти.

Автор знаменитых фотографий с мюнхенской Олимпиады 1972 года, Юрий Рост — единственный, кого допустили в раздевалку американских спортсменов во время трагических событий соревнования. Его всемирно известная фотография, сделанная в тот момент, будет также присутствовать в Арт-галерее.



14:00 УрГЭУ (ул.8 Марта, 62, ауд.262). Заместитель губернатора Свердловской области – министр финансов Галина Кулаченко откроет неделю финансовой грамотности для детей и молодежи и даст старт анкетированию по вопросам финансовой грамотности. Гостем мероприятия станет стратегический координатор проекта Минфина России «Содействие повышению уровню финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Анна Зеленцова. Эксперт выступит с открытой лекцией «Финансовая грамотность – как фундамент экономики взаимного доверия».