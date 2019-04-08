Анонсы событий на 13 и 15 апреля

18:01 | 12.04.2019

13 апреля



10:00-13:00 Во всех муниципальных детских садах Екатеринбурга пройдет единый «День открытых дверей».

Мероприятие состоится для родителей тех детей, которые пойдут в детский сад в 2019/2020 учебном году.



11:00 Первоуральск (Инновационный культурный центр, ул. Ленина, 18 Б). Состоится областной фестиваль «Техно-квест». В масштабном мероприятии примут участие дошкольники, их родители и педагоги из Первоуральска, Екатеринбурга, Сухого Лога, Нижнего Тагила, Красноуфимска, Новоуральска, Невьянска, Асбеста. Цель фестиваля – познакомить детей с многообразием мира профессий, развить инженерно-конструкторские навыки, привить им уважение к труду, а взрослым – дать возможность обменяться педагогическим опытом.

В Инновационном культурном центре разместятся два десятка площадок, которые расскажут юным участникам «Техно-квеста» о таких интересных специальностях, как архитектор виртуальной реальности, менеджер космотуризма, специалист по постройке и усилению старых строительных конструкций, тренер по майн-фитнесу, проектировщик жизненного цикла космических сооружений и других.

Для взрослых пройдут мастер-классы по использованию QR-кодов в образовании, моделированию при помощи 3D-ручек. Будут организованы экскурсии по ИКЦ. Также во время фестиваля будет работать техно-выставка «Архитектура будущего нашего города».



12:00-17:30 Ельцин-Центр (Б.Ельцина, 3). На площадке Точка кипения в Кванториуме в рамках Всероссийской недели образования состоится Академический день.

Это познавательное мероприятие для подростков 13-16 лет, где школьники смогут «прокачать» навыки, необходимые в 21 веке, такие как: критическое мышление, медиаграмотность, креативность, социальные навыки, а также навык ориентирования в потоке разноформатных занятий и выбора того, что действительно интересно и нужно учащемуся.

Ожидается, что площадку посетят около ста подростков. С ними будут работать руководители и специалисты ведущих IT компаний и оборонно-промышленного комплекса Свердловской области, тренеры по развитию SoftSkills, тьюторы. Программа во вложении.

Мероприятие организовано Московским международным салоном образования, Агентством стратегических инициатив и Академией RAY при поддержке институтов развития Свердловской области.



18:00 Атриум Палас отель (ул. Куйбышева, 44). Состоится встреча директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой с министром по культуре и туризму Калининградской области Андреем Ермаком. С участием представителей туриндустрии стороны обсудят перспективы развития сотрудничества в области туризма между регионами.



15 апреля



10:00 Чусовской тракт, 5 Б. Специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов проведут профилактические мероприятия по предотвращению торфяных пожаров с использованием специализированного автомобиля с установкой тушения компрессионной пеной.

На автомобиле SILANT установлена программируемая система управляет процессом смешивания воды из резервуаров с сухим пенообразователем, в результате чего образуется компрессионная пена. Пена очень эффективна при тушении торфяных пожаров – она не дает испарятся воде из почвы. Дымящийся участок торфа сначала проливают водой, а затем используют пену. Пена также обладает уникальными тушащими свойствами: быстро сбивает пламя и сокращает время тушения в пять-семь раз. 600 литров компрессионной пены по своим тушащим свойствам могут заменить 10 тонн воды.

Также специалисты расскажут и продемонстрируют работу тепловизора при определении очагов подземного горения торфа и использование квадрокоптера, который нужен для осмотра и определения площади горения. Напомним, что торфяные пожары особенно опасны тем, что образуют глубокие ямы с прогоревшим и продолжающим тлеть торфом. При этом на поверхности может быть просто дымящееся ровное поле.

Сбор журналистов для коллективного проезда на место проведения профилактических мероприятий 15 апреля (понедельник) в 10.00 от здания по адресу Чусовской тракт, 5 Б. Торфяник расположен в районе деревни Старые Решеты.



11:00 Свердловская областная клиническая больница №1 (ул. Волгоградская, 185). Специалисты проведут процедуру забора трансплантата для пересадки костного мозга пациенту одной из клиник другого региона. Донором станет Юлия Палкетова, которая в 2017 году во время участия в конкурсе Мисс Екатеринбург вместе с другими финалистками сдала кровь, вступив в Национальный регистр неродственных доноров костного мозга, одно из подразделений которого было создано на базе Свердловской областной клинической больницы №1. На сегодняшний день в нем числится более 300 человек, тогда как в регистре по всей стране – уже более 80 тысяч человек.

Благодаря созданному регистру для человека из другого региона удалось подобрать практически стопроцентно совместимого донора, что удается крайне редко. Юлия Палкетова согласилась на процедуру забора трансплантата гемопоэтических стволовых клеток крови.

После забора трансплантата представители СМИ смогут пообщаться с донором и взять комментарии у заведующей отделением гематологии СОКБ №1, главного внештатного гематолога министерства здравоохранения Свердловской области Татьяны Константиновой, а также у заведующей отделением переливания крови, руководителя регистра неродственных доноров костного мозга на базе СОКБ №1 Наталией Гаренских.



12:00 Нижняя Тура (ул. Машиностроителей, д. 2). С участием министра здравоохранения Андрея Цветкова стартует первая в России профилактическая акция «#ДоброВГород».

В рамках акции состоится обследование населения на передвижном флюорографе, маммографе, приём врача-онколога и врача-онкомаммолог, обследование на мобильном пункте консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекции. Будет работать передвижной мобильный комплекс «Диагностика» с приёмом населения врачом-кардиологом-ревматологом, проведение ЭКГ, экспресс-тестирование на глюкозу крови.

Волонтеры медколледжа проведут мастер-классы в детских образовательных учреждениях и совершат подворовые обходы маломобильных граждан.



13:00 Электродепо «Калиновская» (улица Совхозная, 17). Состоится торжественный пуск в эксплуатацию новых вагонов метро. В мероприятии примут участие Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, представители завода-изготовителя.

Приглашаем вас принять участие в освещении мероприятия.



14:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М.Горького, 21). В конференц-зале резиденции губернатора состоится торжественный прием лучших работников предприятий и организаций, посвященный приближающемуся празднику Весны и Труда.

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм уральцев почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Свердловской области наградит и.о. главы региона Алексей Орлов.

В мероприятии примут участие председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина и председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, депутат Госдумы Андрей Ветлужских.



14:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная старту абитуриентской кампании в единственном транспортном вузе на Урале.

Первый проректор УрГУПС Евгений Азаров, начальник отдела по организации приема студентов Ирина Маслова, командир штаба студенческих отрядов УрГУПС Дмитрий Романенко, председатель Совета студентов УрГУПС Максим Аманов, председатель профкома студентов Татьяна Есаулкова расскажут о нововведениях для абитуриентов в 2019 году, о правилах приема, испытаниях, планах на новый учебный год и студенческой жизни в университете.