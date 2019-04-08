Анонсы событий на 12 апреля

18:20 | 11.04.2019

9:50 8 Марта, 55. Состоится обследование гарантийных объектов ремонта дорог общего пользования местного значения, в том числе, выполненного в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В обследовании примут участие представители Общероссийского народного фронта.



10:00 Дом правительства (пл. Октябрьская, 1). Состоится заседание правительства Свердловской области, основной темой которого станет ход строительства и ввод в эксплуатацию объектов газоснабжения, в том числе в сельских населенных пунктах.

Проведет заседание и.о. губернатора Алексей Орлов. С основным докладом выступит заместитель главы региона Сергей Швиндт, содоклады представят глава муниципального образования Алапаевское Константин Деев и глава Ирбитскного муниципального образования Алексей Никифоров.



10:00 Исторический парк «Россия — моя история. Свердловская область» (ул. Народной воли, 49). Состоится конференция «Гражданское общество и общественные интересы». Организаторы мероприятия: комиссия Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и Общественная палата Свердловской области.

Цель встречи – разработка предложений для Декларации общероссийского единства, относящихся к роли гражданского общества в развитии нашей страны. Участники обсудят вызовы, стоящие перед отечественным гражданским обществом в связи с задачами «российского прорыва»; барьеры на пути развития гражданского общества; а также участие в формировании интегрированных общественных интересов как важный приоритет в развитии гражданского общества.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная Дню космонавтики и запланированным мероприятиям.

Профессор физико-технологического института Уральского федерального университета, член комитета РАН по метеоритам Виктор Гроховский, старший преподаватель кафедры астрономии, геодезии, экологии и мониторинга окружающей среды ИЕНиМ УрФУ Павел Скрипниченко, руководитель технопарка "Кванториум" Василий Федоров, начальник группы развития детского технического творчества "НПО Автоматики", к. ф. н. Евгения Панасова, главный администратор Уральского государственного русского оркестра Сергей Шакирьянов, автор проекта "Экзопланетные сказки" Андрей Казанцев, директор Школы астрономии kantrSkrip Ксения Кантор обсудят развитие сферы космических технологий в Свердловской области, поделятся программой мероприятий в рамках "Дней космоса", огласят актуальные результаты исследований космического пространства и метеоритного вещества, расскажут об участии в грантовых конкурсах и выступлениях на международных конференциях.



12:00 УрФУ (ул. Мира, 19). Состоится торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов выступления наших спортсменов и волонтеров на Всемирной зимней универсиады – 2019 в Красноярске. С победами и призовыми местами участников поздравят министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и заместитель генерального директора исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019 Стелла Алексеева. Также состоится передача факелов Эстафеты огня в свердловские университеты-участники студенческих игр.

Напомним, в настоящее время Екатеринбург проводит заявочную кампанию XXXII Всемирной летней универсиады-2023.



14:00 Мультимедийный исторический парк «Россия - моя история» (ул. Народной воли, 49). Состоится церемония передачи мультимедийному историческому парку «Россия - моя история» (Народной воли, 49) уникального артефакта.

Заместитель губернатора – руководитель аппарата главы региона Валерий Чайников вручит руководству учреждения культуры флаг Екатеринбурга с автографом космонавта Сергея Прокопьева и печатью российского сегмента Международной космической станции.

После церемонии в парке состоится тематическая экскурсия «Поехали!», приуроченная к Дню космонавтики, посетителями которой будут свердловские школьники.



14:30 Свердловский академический театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47). Состоится церемония закрытия и награждение победителей XX регионального фестиваля студенческого творчества «Уральская студенческая весна». Лауреаты получат шанс представить регион на Всероссийском фестивале «Российская Студенческая Весна», который пройдет в Пермском крае в мае 2019 года.

В течение двух недель участники «Уральской студенческой весны» показывали свои таланты в музыке, хореографии, театре, оригинальном жанре и журналистике. Нововведением юбилейного года стала номинация «концертная программа». Выступления и работы оценивали деятели культуры и искусства, педагоги, журналисты, эксперты, лауреаты фестиваля прошлых лет.



16:00 Мультимедийный исторический парк «Россия - моя история» (ул. Народной воли, 49). Начнется акция «Улыбка Гагарина», также приуроченная ко Дню космонавтики. Все желающие станут участниками фотосессии, основное условие которой – улыбнуться как первый человек в космосе, поскольку улыбка Юрия Гагарина была визитной карточкой космонавта.