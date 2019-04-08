Анонсы событий на 11 апреля

19:21 | 10.04.2019

16:00 Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (пр. Ленина, 37). Состоится открытие выставки «Вечный сад» уральского мастера-камнереза Виктора Васильева.

В экспозиции цветы первоцветы, ландыши, лилии, орхидеи, ирисы и другие, созданные нижнетагильским художником из камня за 22 года.

Виктор Васильев участник 90 выставок, в том числе, в Японии и Франции. Автор придерживается традиций старой школы, уделяя большое внимание сочетаемости материалов. Выставка приурочена к 65-летию мастера.



18:30 Дом кино (ул. Луначарского, 137). Состоится пресс-показ фильма Виталия Салтыкова «Куда течет море» (12+) и автограф-сессия актрисы театра и кино, заслуженной артистки РФ Инги Оболдиной. Киносеанс начнется в 19.00.

Фильм состоит из четырех новелл. Главные роли в картине исполнили Дмитрий Певцов, Оксана Акиньшина, Виктория Исакова, Анна Уколова, Инга Оболдина, Глафира Тарханова, Иван Краско, Константин Мурзенко, Георгий Штиль, Юрий Ицков. В картине также звучит песня Вячеслава Бутусова «К ангелам», которую он подарил, прочитав сценарий фильма.