Анонсы событий на 10 апреля

18:19 | 9.04.2019

10:00 ЦМТЕ (ул. Куйбышева, 44 д, 2 и 3 этажи). Открывает работу межрегиональный форум «Цифровая трансформация энергетики и ЖКХ. Умный город-2019».

Мероприятие, организаторами которого выступают правительство Свердловской области, Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова, «Ростелеком» и НПО «Карат», проводится в рамках национальной программы «Цифровая экономика» и направлено на выработку «архитектуры» it-платформ и единых для всех сфер экономики принципов и критериев цифровизации.

На форуме эксперты, представители органов власти, местного самоуправления, научных сообществ и бизнес-структур из разных регионов страны обсудят возможности, стандарты и перспективы внедрения инновационных и smart-технологий в пространственное развитие городов.

На стратегических сессиях, панельных дискуссиях, круглых столах участники встречи рассмотрят актуальные цифровые и инженерные решения для применения в городской инфраструктуре и промышленности. Обсуждение проектов будет идти на примерах лучших реализованных практик страны.

Напомним, в Свердловской области ключевым компонентом цифровизации является концепция «Умный регион», предполагающая проникновение smart-технологий в экономику и социальную жизнь всех муниципалитетов и превращение региона в единую территорию цифрового развития. Сегодня умные сервисы уже успешно внедряются в энергетике и ЖКХ, транспортном обслуживании и обеспечении безопасности свердловчан.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению образовательной акции "Тотальный диктант" в Екатеринбурге.

Городской координатор проекта Ксения Семенюк, председатель городской комиссии по проверке Анна Плотникова, заведующая отделом информационных технологий Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Юлия Войта, незрячий тифлопедагог Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Елена Ермакова расскажут о нововведениях этого года, об авторе текста, а также о типичных ошибках, критериях выбора площадок проведения проекта и чтецов.

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Первый раз он прошел в 2004 году как акция студентов Новосибирского государственного университета. Текст "Тотального диктанта" каждый год пишут известные писатели. Цель акции - показать, что быть грамотным важно для каждого человека, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно, а также объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.



13:00 Административное здание (ул. Куйбышева, 90). Состоится учеба сотрудников всех семи ДЭУ по безопасной и качественной работе с мойками очень высокого давления (500 бар). В мероприятии примут участие заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Эдуардович Бубнов и ряд глав районов.



14:00 40-ая городская клиническая больница (ул. Волгоградская, 189). Сотрудники МЧС проведут плановую учебную тренировку по эвакуации людей из здания хирургического корпуса.

По легенде учений на третьем этаже 8-ми этажного хирургического корпуса произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Из-за задымления сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. Сотрудники объекта организовали эвакуацию персонала через два эвакуационных выхода (пациентов эвакуировать не будут). Всего будут выведены 27 человек. Одного из работников больницы из окна третьего этажа пожарные эвакуируют по автолестнице.

После завершения практической эвакуации сотрудники МЧС для медперсонала проведут мастер-класс по правилам пользования огнетушителем, работники больницы отработают навыки тушения огня огнетушителем.