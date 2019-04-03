Анонсы
18:11 | 5.04.2019
Анонсы событий на 6 и 7 апреля
10:00-13:00 Железнодорожный вокзал Екатеринбурга (залы ожидания). В рамках IV Всероссийской акции «Будь здоров!», приуроченной ко Всемирному дню здоровья, сеть здравоохранения ОАО «РЖД» – «РЖД-Медицина» и Всероссийское общественное движение добровольцев «Волонтеры-медики» проведут масштабную акцию по популяризации здорового образа жизни.
Всероссийская акция пройдет на крупнейших железнодорожных вокзалах в 15 городах страны. На вокзале Екатеринбург медработники Дорожной больницы сети «РЖД-Медицина» будут предлагать всем желающим измерить показатели веса, роста и артериального давления, получить в зависимости от индекса массы тела советы по питанию. Инструкторы ЛФК проведут «зарядку» и покажут полезные упражнения, а волонтеры будут раздавать «живые витамины».
При поддержке холдинга «РЖД» мероприятия в рамках акции пройдут также в Москве (Белорусский вокзал), Санкт-Петербурге (Московский вокзал), Самаре, Нижнем Новгороде, Воронеже, Челябинске, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Ярославле, Саратове, Красноярске, Новосибирске, Иркутске и Чите. Пассажирам и посетителям вокзалов расскажут о современных возможностях медицины и инновационных подходах в лечении, а также раздадут наборы здорового питания и листовки, информирующие о ценностях здорового образа жизни.
12:00-16:00 Площадь Труда, Исторический сквер. Состоится акция «Всемирный день здоровья». В торжествах примут участие сотрудники медучреждений, активисты общественных и благотворительных движений, спортсмены, приверженцы здорового образа жизни и борцы с вредными привычками.
В течение дня все желающие могут принять участие в оздоровительном мастер-классе по северной ходьбе и поучаствовать в шествии. На мастер-классах, посвященных гигиене, можно будет узнать как правильно ухаживать за полостью рта и следить за чистотой рук. Кроме того, участники праздника смогут овладеть азами оказания первой медицинской помощи.
В Историческом сквере во время акции будет работать передвижная лаборатория по экспресс-тестированию на ВИЧ и СПИД, а также секции, где расскажут о вреде курения и алкоголизма.
Напомним, в 1948 году Всемирной организацией здравоохранения 7 апреля было объявлено Всемирным днем здоровья. С тех пор во всех странах, входящих в состав ООН, в этот день проходят массовые мероприятия с целью привлечения внимания людей к сохранению здоровья. По ложившейся традиции, ВОЗ посвящает каждый год какой-либо теме, относящейся к профильным вопросам здравоохранения.
13:00 Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Октябрьского района Екатеринбурга (ул. Реактивная, 19). Российский биатлонист Антон Шипулин проведет зарядку для воспитанников учреждения. В мероприятии также планируется участие министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова.
Спортивное мероприятие пройдет на открытом воздухе в рамках всероссийской акции «Зарядка со звездой». Также Антон Шипулин пообщается с воспитанниками центра, расскажет об особенностях спортивных тренировок и важности здорового образа жизни.
8 апреля
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная эпидемиологической ситуации с клещевыми инфекциями в весенний период.
Заместитель главного врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Андрей Юровских и заведующая центром иммунопрофилактики ГКБ №33 Елена Душина поделятся прогнозами по началу сезона клещевых инфекций, озвучат информацию о первых случаях укусов в этом сезоне, расскажут о методиках профилактики, об экстренной помощи и способах лечения при укусе клеща.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению Парада Победы в Екатеринбурге в 2019 году.
Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Евгений Поплавский расскажет об особенностях военного парада в Екатеринбурге в 2019 году, сообщит даты генеральных репетиций, поделится информацией о военной технике, которая примет участие в параде 9 мая.
© «Вечерние Ведомости»
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