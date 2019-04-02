Анонсы
17:01 | 4.04.2019
Анонсы событий на 5 апреля
В рамках проекта «УчимЗнаем» осуществляется построение и внедрение образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении. Таким образом, дети могут получать полноценное образование, находясь в стационарах медицинских учреждений.
Отметим, что в регионе на протяжении более чем 10 лет ведется работа по обучению детей, находящихся на длительном лечении в Областной детской клинической больнице. Обучение проводится педагогами Екатеринбургской школы-интерната для детей, нуждающихся в длительном лечении.
11:00 Ельцин-Центр (ул. Б.Ельцина, 3). Состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению Международной туристской выставки "ЛЕТО 2019" в Екатеринбурге.
И.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, президент Уральской Ассоциации туризма Максим Пузанков, атташе по туризму, первый секретарь Национального представительства по туризму Республики Болгария в РФ Катя Жекова, председатель Свердловского регионального отделения "Деловой России" Леонид Гункевич и начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Евгений Куделя сообщат о программе выставки и географии участников, расскажут о наиболее популярных и востребованных туристических направлениях и маршрутах на лето 2019 года. Кроме того, в ходе пресс-конференции гости ответят на вопросы журналистов о ситуации в туристической отрасли в стране и в мире.
5-6 апреля в Екатеринбурге пройдет Международная туристская выставка "ЛЕТО 2019". Ежегодно в выставке принимают участие свыше 250 экспонентов, в том числе национальные представительства зарубежных стран и регионы РФ, крупнейшие туроператоры России, ближнего и дальнего зарубежья, авиакомпании и отели, санатории и базы отдыха и другие представители туристического бизнеса. Стремительно развивается и набирает популярность внутренний туризм.
12:00 Школа №106 (ул. Титова, 28 «а»). Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проведет выездную встречу по обсуждению проекта переноса столовой общеобразовательной школы №106 в отдельное здание.
В мероприятии также примут участие собственник группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский, председатель Комитета по строительству Администрации города Екатеринбурга Николай Сметанин, начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, директор школы №106 Марина Полякова.
На базе школы №106 участники выездной встречи обсудят строительство отдельно стоящего здания рядом с общеобразовательной организацией для размещения в нем полноценной столовой и пищеблока.
© «Вечерние Ведомости»
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