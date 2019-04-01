Анонсы
17:50 | 3.04.2019
Анонсы событий на 4 апреля
Специалисты проинспектируют как дорожное покрытие пережило зиму, перепады температур и высокую интенсивность движения. Одной из точек станет Серовский тракт, который имеет большую социальную значимость для региона. Интенсивность движения на нем местами достигает 37 тысяч автомобилей в сутки. Высокая скорость движения вместе с высокой загруженностью выдвигают повышенные требования к качеству дорожного полотна.
10:00 Свердловская областная специальная библиотека для слепых (ул. Фрунзе, 78). Состоится Межрегиональная научно-практическая конференция «Особые дети»: художественная литература в формировании инклюзивного пространства».
Участники мероприятия обсудят книги об «особых детях» и их участие в литературном процессе; поговорят о «психологии героизма» и продвижении чтения об «особых детях» для преодоления устоявшихся стереотипов восприятия детей с нарушениями здоровья. Кроме того, в числе заявленных тем – использование произведений художественной литературы о детях-инвалидах при реализации просветительских программ, способствующих формированию позитивного образа ребенка – инвалида в обществе, а также возможности художественной литературы в работе с семьями, имеющими детей с нарушениями здоровья.
Научно-практическая конференция проводится в рамках работы регионального научно-методического центра «Доступная среда» Свердловской областной специальной библиотеки для слепых при поддержке министерства культуры Свердловской области.
11:00 Каменск-Уральский (ул. Алюминиевая, 60, главный корпус, Каменск-Уральский политехнический колледж). Состоится заседание Межрегионального совета профессионального образования УрФО и Межрегиональная научно-практическая конференция. Темой обсуждения станет реализация региональной составляющей федерального проекта «Молодые профессионалы» в рамках национального проекта «Образование».
Планируется, что участие в мероприятии примет министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, а также представители сферы образования Свердловской, Курганской области, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и компаний-работодателей.
Межрегиональный совет по профессиональному образованию Уральского федерального округа создан в 2012 году на принципах добровольного объединения с целью взаимодействия руководителей в сфере образования, научно-педагогической общественности, учреждений профессионального образования, объединений работодателей. Совет собирается дважды в год. В этот раз будут рассмотрены основные направления реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»: развитие наставничества на производстве, создание центров опережающей профессиональной подготовки, а также вопросы перспектив развития системы подготовки кадров в условиях многообразия требований. Отдельный блок рассматриваемых тем будет посвящен развитию аграрного образования.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению межрегиональной акции "Безопасность 0+".
Проект "Отцовский meet-up" направлен на укрепление института семьи, прежде всего, в сегменте отцовства. В рамках проекта будет реализована акция "Безопасность 0+", которая представляет собой проведение по ключевым городам Тюменской области и УРФО мероприятий по оборудованию первоначальными здоровьесберегающими средствами безопасности жилья родителей детей-первенцев.
Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков, член исполкома федерального Совета отцов при УПР при Президенте РФ, руководитель проекта Александр Чехонин, заместитель председателя Совета отцов при УПР в Тюменской области Николай Петренко, эксперт по организации безопасного пространства Шекер Беликова и председатель Совета отцов Свердловской области Евгений Бережных расскажут о проведении межрегиональной акции "Безопасность 0+", о целях и задачах, поделятся информацией о взаимодействии в рамках акции с МЧС и службами здравоохранения, озвучат статистику бытового травматизма в РФ.
© «Вечерние Ведомости»
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