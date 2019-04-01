Анонсы событий на 4 апреля

17:50 | 3.04.2019

9:00 Уралуправтодор (ул. Луначарского, 203). Стартует объезд гарантийных участков дорог, отремонтированных в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017-2018 годах. В мероприятии примут участие начальник управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов, первый заместитель начальника управления автодорог Владимир Оглоблин, начальник лаборатории контроля качества управления автодорог Антон Втюрин.

Специалисты проинспектируют как дорожное покрытие пережило зиму, перепады температур и высокую интенсивность движения. Одной из точек станет Серовский тракт, который имеет большую социальную значимость для региона. Интенсивность движения на нем местами достигает 37 тысяч автомобилей в сутки. Высокая скорость движения вместе с высокой загруженностью выдвигают повышенные требования к качеству дорожного полотна.



10:00 Свердловская областная специальная библиотека для слепых (ул. Фрунзе, 78). Состоится Межрегиональная научно-практическая конференция «Особые дети»: художественная литература в формировании инклюзивного пространства».

Участники мероприятия обсудят книги об «особых детях» и их участие в литературном процессе; поговорят о «психологии героизма» и продвижении чтения об «особых детях» для преодоления устоявшихся стереотипов восприятия детей с нарушениями здоровья. Кроме того, в числе заявленных тем – использование произведений художественной литературы о детях-инвалидах при реализации просветительских программ, способствующих формированию позитивного образа ребенка – инвалида в обществе, а также возможности художественной литературы в работе с семьями, имеющими детей с нарушениями здоровья.

Научно-практическая конференция проводится в рамках работы регионального научно-методического центра «Доступная среда» Свердловской областной специальной библиотеки для слепых при поддержке министерства культуры Свердловской области.



11:00 Каменск-Уральский (ул. Алюминиевая, 60, главный корпус, Каменск-Уральский политехнический колледж). Состоится заседание Межрегионального совета профессионального образования УрФО и Межрегиональная научно-практическая конференция. Темой обсуждения станет реализация региональной составляющей федерального проекта «Молодые профессионалы» в рамках национального проекта «Образование».

Планируется, что участие в мероприятии примет министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, а также представители сферы образования Свердловской, Курганской области, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и компаний-работодателей.

Межрегиональный совет по профессиональному образованию Уральского федерального округа создан в 2012 году на принципах добровольного объединения с целью взаимодействия руководителей в сфере образования, научно-педагогической общественности, учреждений профессионального образования, объединений работодателей. Совет собирается дважды в год. В этот раз будут рассмотрены основные направления реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»: развитие наставничества на производстве, создание центров опережающей профессиональной подготовки, а также вопросы перспектив развития системы подготовки кадров в условиях многообразия требований. Отдельный блок рассматриваемых тем будет посвящен развитию аграрного образования.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению межрегиональной акции "Безопасность 0+".

Проект "Отцовский meet-up" направлен на укрепление института семьи, прежде всего, в сегменте отцовства. В рамках проекта будет реализована акция "Безопасность 0+", которая представляет собой проведение по ключевым городам Тюменской области и УРФО мероприятий по оборудованию первоначальными здоровьесберегающими средствами безопасности жилья родителей детей-первенцев.

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков, член исполкома федерального Совета отцов при УПР при Президенте РФ, руководитель проекта Александр Чехонин, заместитель председателя Совета отцов при УПР в Тюменской области Николай Петренко, эксперт по организации безопасного пространства Шекер Беликова и председатель Совета отцов Свердловской области Евгений Бережных расскажут о проведении межрегиональной акции "Безопасность 0+", о целях и задачах, поделятся информацией о взаимодействии в рамках акции с МЧС и службами здравоохранения, озвучат статистику бытового травматизма в РФ.