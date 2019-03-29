Анонсы событий на 3 апреля

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19:29 | 2.04.2019
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Напомним, одной из ключевых задач новой системы обращения с ТКО является улучшение экологии, ликвидация несанкционированных свалок и полигонов, снижение вредного воздействия ТКО на окружающую среду и здоровье людей.
За первый квартал 2019 года только в Екатеринбурге было выявлено 37 стихийных свалок. К сегодняшнему дню 16 из них уже ликвидированы, и работа в данном направлении продолжается.
10:00 Бассейн «Университетский» (ул. Коминтерна, 14А). Пройдут открытые соревнования Екатеринбурга по плаванию по программе Специальной Олимпиады. В соревнованиях примут участие команды 9 отделений Специального Олимпийского комитета Свердловской области из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды, Березовска, Серова и Артемовского городского округа.
Почетными гостями церемонии открытия будут участница двух Олимпийских игр 1996 года и 2000 года, победительница Игр доброй воли 1998 года, чемпионка Европы 1997-1999 года, чемпионка мира 1999 года Надежда Семенова (Чемезова) и победитель Всемирных летних игр Специальной Олимпиады в Абу-Даби 2019 года в эстафете 4х100 метров, обладатель 2 серебряных и 1 бронзовой медали Игр Даниил Чибирев.
В соревнованиях впервые примут участие спортсмены из тренировочной группы, сформированной при поддержке Фонда президентских грантов в конце 2018 года.
Закрытие соревнований и награждение победителей состоится в 14.00.
12:00 «Живой театр» (ул. Малышева, 58А). Пройдет инклюзивный концерт «Апрельская встреча в «Живом театре» в рамках Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма.
Ребята с особенностями здоровья получат уникальную возможность выступить на сцене настоящего театра вместе с музыкантами Свердловского музыкального училища им. П. И. Чайковского.
В программу концерта включены как музыкальные номера, так и театральные представления. Гостей ожидает выступление театральной группы учащихся модуля «Арт-Мастерская» с кукольным представлением «Дерзкие червячки».
© «Вечерние Ведомости»
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