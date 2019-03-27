Анонсы событий на 30 марта и 1 апреля

17:48 | 29.03.2019

30 марта



9:30 Уктусский спортивный комплекс (ул. Зимняя, 27, трасса «Малая», учебный склон). Стартуют соревнования по горнолыжному спорту «Весенние старты», посвященные закрытию горнолыжного сезона 2018/2019. Участниками соревнований станут дети с ограниченными возможностями здоровья.

Программа праздника:

9.30 – сбор участников с ограниченными возможностями здоровья в пункте проката;

9.45 – построение;

10.00 – демонстрационный спуск в карнавальных костюмах участников проекта «Лыжи мечты-Екатеринбург» – детей с ограниченными возможностями здоровья, награждение их на финише;

11.00 – слалом, участниками которого станут юные спортсмены в том числе, дети с различными особенностями развития и здоровые дети, прошедшие подготовку в горнолыжном клубе «Олимпионик»;

13.00 – награждение участников.

Организаторы соревнований по горнолыжному спорту «Весенние старты» – благотворительный фонд помощи детям «Спорт мечты» и «Уктусский спортивный комплекс». Цель мероприятия – популяризация спорта, демонстрация навыков и умений юных спортсменов, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; развитие инклюзии в обществе.



1 апреля



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню птиц.

Ежегодно 1 апреля отмечается Международный день птиц. Его цель – сохранение видового разнообразия и численности птиц. Дата проведения праздника выбрана не случайно: как раз в это время из теплых краев возвращаются пернатые.

Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ИЭРиЖ (Институт экологии растений и животных) УрО РАН, председатель Уральского орнитологического общества Вадим Рябицев, председатель отделения Союза охраны птиц России в Екатеринбурге, заместитель директора Висимского заповедника Александра Хлопотова, начальник отдела по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова и руководитель детской орнитологической школы городского детского экологического центра Марина Галишева расскажут о редких и охраняемых видах птиц Свердловской области, об их охране, мониторинге и реабилитации, о планах орнитологов на новый экспедиционный сезон, о новом издании Красной Книги, а также о современном обучении детей науке орнитологии.



12:30 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится пресс-тур в рамках общегородской акции «Зажги синим», в честь Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма.

1. В 12:30 сбор и отъезд на автобусе от Администрации города Екатеринбурга (проспект Ленина, 24 «а»).

2. В 13:00 прибытие в «Мастерские безграничных возможностей» (Ассоциация «Особые люди») (улица Малышева, 3).

В этой полиграфической мастерской работают молодые люди с аутизмом. Они научат участников пресс-тура изготавливать сувенирную продукцию с символикой акции (открытки, значки и магниты) и подарят их гостям.

3. В 13:45 прибытие в клуб боевых искусств Dojo1 (проект «Особый спорт») (улица Хохрякова, 72).

Это одна из немногих инклюзивных секций, где профессионально занимаются спортом с детьми с аутизмом и другими ментальными особенностиями. Тренерует детей двухкратный чемпион мира по каратэ Марсель Мансуров. Его маленькие воспитанники уже показывают достойные результаты.

4. В 14:30 прибытие в Екатеринбургскую детскую музыкальную школу №1 имени М.П. Фролова («Урок доброты») (улица Малышева, 98).

В этом году в Екатеринбургских школах дополнительного и общего образования в рамках акции пройдут «Уроки доброты», на которых детям расскажут о проблемах людей с аутизмом и научат с ними общаться. Также школьникам покажут фильм «Особый путь», созданной по инициативе семей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра. Главные герои картины - девочка с аутизмом Лея и ее мама. Они живут в Екатеринбурге и поделятся своим опытом о том, через что им пришлось пройти с того момента, как узнали о диагнозе.

5. В 15:15 прибытие в Администрацию города Екатеринбурга.

Сопровождающие эксперты:

Татьяна Хижнякова – президент Ассоциации «Особые люди» и мама ребенка с аутизмом. Она расскажет об этике и правильной терминологии при общении с людьми с инвалидностью, приведет примеры успешной интеграции в общество людей с аутизмом из Екатеринбурга (инклюзивный театр, учеба в вузах, трудоустройство).

Елена Трофимова – заместитель начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга.



16:00 Резиденция губернатора Свердловской области (М.Горького, 21). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Участники заседания рассмотрят ряд проектов постановлений, касающихся развития экономики, агропромышленного комплекса, сферы ЖКХ и других направлений жизни и деятельности региона.