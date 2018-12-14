Общество
13:23 | 18.12.2018
Кабельные войны в Екатеринбурге
Некоторые операторы связи перешли к нерыночным методам борьбы
Конфликт начался с инцидента, произошедшего в конце октября. В Convex поступила заявка от жильцов ЖК «Демидовский» на улице Энтузиастов, 36Б, об отсутствии сигнала интернета и ТВ. Сотрудник технической службы выехал на место и обнаружил, что в 2-м подъезде 25-парный кабель, от которого запитан весь дом, обрезан неизвестными между 14-м и 15-м этажом, 15 метров кабеля похищено. Тогда монтажники восстановили связь в доме, но история повторилась 7 ноября. Теперь уже был вырезан кабель между 12-м и 16-м этажом. При этом в обоих случаях был поврежден только кабель Convex, в связи с чем руководство оператора связи предположило, что к порче имущества причастен один из конкурентов.
Руководство Convex по обоим фактам обратилось с заявлением в полицию, потребовав найти виновных и привлечь их к уголовной ответственности по ст. 158 УК РФ («Кража») и 215.2 УК РФ («Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения»). Суммарная сумма ущерба, согласно смете на восстановление инфраструктуры, составила более 150 тысяч рублей с учетом проведения монтажных работ.
До окончания доследственной проверки, проводимой сотрудниками полиции, говорить о причастности тех или иных конкурентов было бы преждевременно, но есть одна деталь. В дни, когда неизвестный злоумышленник оборвал и похитил кабели, по дому ходил менеджер из «Дом.ru» по имени Константин, который настойчиво предлагал жильцам воспользоваться услугами вышеуказанной компании, а в подъезде появились объявления с прайсами «Дом.ru». Совокупность обстоятельств говорит о том, что он был как минимум заинтересован в порче имущества, а соответственно, должен быть опрошен и, в случае наличия доказательств, привлечен к уголовной ответственности. Между тем, по словам участкового уполномоченного Антона Гущина, силовики даже не собираются возбуждать уголовное дело, считая причиненный ущерб незначительным. Полицейский лишь посоветовал жильцам установить в подъезде камеры видеонаблюдения, чтобы обезопасить имущество от повторения подобных инцидентов. Такой подход развязывает руки разным вандалам, фактически выдавая разрешение на продолжение «кабельных войн».
Из окружения руководства екатеринбургского филиала «ЭР-Телеком» известно, что в компании пообещали разобраться с менеджером-продажником, попытавшись скинуть всю вину за произошедшее на него. Между тем, когда несколько лет назад «Дом.ru» заходил на рынок телекоммуникационных услуг уральской столицы, такие случаи тоже происходили, но после обращений в силовые структуры все прекратилось. Аналогичная ситуация была в одном из сибирских городов в 2013–2014 годах, когда после ряда случаев порчи кабеля и оборудования операторов связи неизвестные решили повсеместно вырезать кабель «Дом.ru». Была это некая акция возмездия или таким образом кто-то решил проучить «ЭР-Телеком», неизвестно.
Отметим, что вышеописанные случаи на Энтузиастов не единственные. 24 сентября на 13-м этаже дома в новой секции, в стояке, где размещены малоточные сети, было вырезано 4 кабеля компании Convex, провайдер некоторое время не мог осуществлять подключение абонентов и терпел убытки. Монтажникам пришлось полностью перетягивать кабель с 1-го по 19-й этаж, сумма ущерба составила 81 тысячу рублей. «В таких случаях мы стремимся ликвидировать последствия действий вандалов в максимально сжатые сроки», – говорят в Convex. В сентябре дом еще находился под охраной застройщика, который пообещал возместить ущерб, сейчас же обслуживанием МКД занимается ТСЖ «Ворошиловец-1».
Конфликты между «ЭР-Телеком» и Convex происходили и ранее. По согласованию с застройщиком ЖК «Суходольский» в Екатеринбурге (строительство ЖК ведет компания «Брусника») Convex возвел на собственные средства временные столбы, чтобы повесить на них волоконно-оптический кабель и подключить абонентов. Но в сентябре выяснилось, что на этих столбах висит еще и кабель «Дом.ru». Монтажники Convex скинули чужой кабель, но неизвестные повесили его вновь.
«Нашего мнения представители «Дом.ru» не спросили, к нам не обращались, повесили кабель – и все. Мы написали им претензию с требованием демонтировать свое оборудование, прошло две недели, но ответа на сегодняшний день так и не получили. Свои столбы, судя по всему, они ставить не хотят, не желая тратиться и согласовывать свои действия с застройщиком. Кроме этого, «Дом.ru» использует наш промаркированный кабель от слаботочного щитка до квартир в доме на Энтузиастов для подключения своих абонентов, хотя существует негласное правило не трогать чужие кабели», – заявили в компании.
В Convex надеются, что полицейским все же удастся найти и задержать вандала, порезавшего и похитившего кабель в ЖК «Демидовский». Так, в декабре прошлого года на улице Мира, 42, жильцами дома, у которых вследствие действий злоумышленников в квартирах пропал интернет, был задержан мужчина, который впоследствии был передан экипажу ППСП. Выяснилось, что Александр Кулаженко похитил телеком-оборудование, принадлежащее операторам связи. В ходе расследования уголовного дела удалось установить причастность Кулаженко к еще одному аналогичному эпизоду. Согласно приговору Кировского районного суда Екатеринбурга, он признан виновным по ст. 158 УК РФ («Кража»), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.
«Раньше мы боролись с управляющими компаниями, которые резали нам кабели, но мы выстроили с ними относительно цивилизованный диалог. Теперь, в условиях перенасыщения рынка, очевидно, начинается война за клиентскую базу между провайдерами. К сожалению, не все участники рынка считают необходимым соблюдать закон и действовать в рамках правового поля», – отмечают в «Уральской ассоциации операторов связи», объединяющей несколько местных интернет-компаний.
«В анализируемой ситуации в первую очередь необходимо установить причинителя вреда. В случае, если будет установлено, что провода действительно были отрезаны сотрудником «Дом.ru», тогда на нарушителя может быть возложена ответственность трех видов. Первый – гражданско-правовая ответственность в виде возмещения материального ущерба. Второй – гражданско-правовая ответственность в виде возмещения убытков, причиненных незаконными действиями. Третий – уголовная ответственность за совершение преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества) либо статьей 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). В данной ситуации все зависит от действий полиции, а именно от того, смогут они установить личность нарушителя или нет», – прокомментировал ситуацию юрист юридического агентства «ДФ» Сергей Сметанин.
Максим Бойков © «Вечерние Ведомости»
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