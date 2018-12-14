Общество
17:07 | 17.12.2018
Заповедник в безопасности
«Медно-цинковые» реки на Северном Урале оказались страшилкой для западных журналистов
Первая информация о якобы экологической катастрофе на территории Североуральского и Ивдельского городских округов стала появляться в конце сентября. Заявлялось, что вследствие деятельности комбината «Святогор» (входит в структуру «УГМК-Холдинг»), разрабатывающего Шемурское и Ново-Шемурское медные месторождения, были загрязнены реки Тамшер, Ольховка, Банная и Черная, а также Шегультан.
Обвинения исходили от сотрудников заповедника «Денежкин камень», вовремя забивших тревогу и крайне внимательно отнесшихся к мониторингу ситуации на территории. Правда, с выводами представители заповедника поторопились, и, в отсутствие доказательств, стали обвинять УГМК в экологических бедах. В течение двух месяцев стороны сыпали различными доводами: первые нападали, вторые защищались.
В конце ноября в ход пошла тяжелая артиллерия – стало известно, что в Свердловскую область собираются приехать корреспондент и оператор телекомпании «Настоящее время», получающего финансирования от властей США. Заинтересованность чешского оппозиционного издания экологией Североуральска совпала с внезапной поездкой пресс-секретаря «Денежкина Камня» Роберта Карапетяна в столицу Чехии, где располагается редакция телеканала, осуществляющая вещание для русскоязычной аудитории. По сути, история начала принимать неожиданный оборот, когда одна из сторон решила пойти деструктивными методами, и, в отсутствие реальных доказательств, воспользоваться помощью своих западных коллег. Впрочем, пока никакие чешско-американские журналисты в лесах под Североуральском замечены не были.
Студент журфака УрФУ Светлана Витоль, проходящая практику в «Вечерних ведомостях», решила лично съездить на месторождения УГМК, чтобы убедиться (либо разочароваться) в том, что на предприятии принимают все необходимые меры, чтобы не допустить загрязнения рек и лесов.
Рекультивация Шемурского карьера
Медно-цинковый рудник «Святогор» расположен недалеко от Ивделя. Это современное горно-рудное предприятие, которое с 2011 года ведет разработку Ново-Шемурского карьера, пришедшего на смену, после завершения отработки, Шемурского карьера. Нашим проводником в пути по рудникам выступил его руководитель Александр Хватов.
Он рассказывает, что разработка Шемурского карьера уже закончена, и теперь о нем заботится «Святогор», запустив программу по рекультивации отвалов. Всего их четыре. Вся территория отвалов покрывается специальным материалом – бентонитовыми матами, которые представляют собой гидроизоляционный материал, разработанный на основе природной бентонитовой глины. Он быстро поглощает влагу и надежно удерживает ее. Материал используется для горизонтальной и вертикальной гидроизоляции подземных и заглубленных частей зданий и сооружений, а также в качестве противофильтрационных экранов - защитного слоя от попадания в почву и грунтовые воды загрязняющих веществ.
Это необходимо для того, чтобы вода, содержащая вредные вещества (накапливаются которые токсичных пород – серы и серного колчедана) не уходила в почву. Таким образом, минимизируется негативное воздействие на окружающую среду. Сверху на матах образуется плодородная почва, на которой со временем появится растительность. Программа рекультивации рассчитана на пять лет. За это время предприятие «Святогор» планирует полностью рекультивировать отвалы Шемурского карьера.
Александр Хватов добавляет, что сера, серный колчедан и другие вредные вещества, находясь в земле, не несут негативного воздействия на окружающую среду, и начинают влиять на почву только после того, как начинают контактировать с воздухом и осадками.
Ново–Шемурский карьер
Ново-Шемурский карьер предприятие начало разрабатывать в 2011 году. На данный момент добыто около 3 млн. рудной массы (2 млн – медно-цинковая руда, 1 млн – медная руда). Вывезено около 40 млн.кубов пород на отвалы, которых здесь в общей сложности три. Глубина карьера – 100 метров, его размеры 1,5 км на 1,5 км. После отработки карьера его также начнут рекультивировать. Один из отвалов состоит из плодородного грунта, которым в дальнейшем будет засыпан карьер и на нем появится растительность. Остальные отвалы будут рекультивироваться по примеру Шемурского карьера.
Подотвальные воды
В процессе добычи и производства руды и металлов вода не используется. Александр Хватов поясняет, что причиной появления воды стал природный фактор:
«Нам сильно не повезло. Вот это место очень заболоченное. И мы положили все эти отвалы на болото. Это природная вода. Здесь она всегда была. Просто здесь никого не было, спрашивать не с кого было, а сейчас мы появились. В самой технологии производства вода не используется. Мы ее только откачиваем и убираем», – говорит Александр Хватов.
Вода стекает в канавы, откуда поступает в водосборник, а затем насосной установкой подается в две аккумулирующие емкости по 7,5 тыс.кубов каждая. Конечный пункт – очистные сооружения.
Очень важное значение имеет водосборник, дно которого покрыто геомембраной. Она не пропускает сточные воды, поэтому протечка исключена полностью. Водосборник находится под постоянным контролем рабочих, в чьи обязанности входит контроль уровень воды и работы насосов для ее откачки в аккумулирующие емкости.
Очистные сооружения Ново-Шемурского месторождения
Очистные сооружения состоят из двух блоков: первый – блок реагенного хозяйства, второй – биологические пруды. Сам процесс очистки автоматизированный. Абсолютно все сточные воды поступают на очистные сооружения. В блоке реагенного хозяйства происходит нейтрализация сточных вод при помощи известкового молока и реагентов (используются гидросульфид натрия, гипохлорит, серная кислота). Очистка состоит из четырех этапов, на каждом из которых вода смешивается с разными реагентами. На выходе из первого блока образуется обезвоженный остаток, который увозится на один из отвалов Ново-Шемурского карьера и там складируется.
Биологические пруды (их здесь два, каждый вместимостью 45 тыс.кубов) доочищают воду. В них находится растительность, привезенная из Голландии: рогоз, тростник и камыш, которые природным способом нейтрализуют вредные вещества. Очищенная вода выходит в близ лежащий водоем. Производительность очистных сооружений составляет 180 кубов воды в час.
Василий Рыбаков, член комиссии по наблюдению за реками на севере Свердловской области говорит о том, что после ввода в эксплуатацию очистных сооружений ситуация с водоемами стала намного лучше. Он также лично съездил на месторождения, поэтому в его объективности сомневаться не приходится.
«Если раньше река была зеленая и рыба не водилась, то сегодня рыба появилась, и жители стали меньше жаловаться», – заявил Василий Рыбаков, отмечая, что проверки водоемов проводятся регулярно.
То есть в целом увиденное позволяет сделать вывод о том, что громкие заявления экологов не более чем попытка привлечь внимание к проблеме, решением которой на комбинате «Святогор» занимаются, и весьма успешно. Предприятие инвестирует солидные средства, которые направляются на профилактику возможных рисков, что, впрочем, не дает стопроцентных гарантий – не стоит забывать о природном факторе, но имеет ли он отношение к производственной деятельности УГМК – вопрос риторический. Острота проблемы, поднятая журналистами и общественниками в начале осени дала возможность вовремя предупредить распространение опасности, поэтому не стоит недооценивать и их участие в урегулировании вопроса, который, безусловно, необходимо решать совместными усилиями – усилиями общественности, СМИ, контрольно-надзорных ведомств и предприятий добывающей промышленности.
Светлана Витоль, фото автора © «Вечерние Ведомости»
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