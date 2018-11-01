Дегтярск получил субсидиарно ответственного мэра

19:35 | 7.11.2018

фото: сайт администрации Дегтярска

Новый глава Вадим Пильников пытается повесить свои долги на городской бюджет

8 ноября в Перми состоится судебный процесс, имеющий важное значение для Дегтярска. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу нового главы города Вадима Пильникова, которого свердловский арбитраж ранее обязал выплатить 12 млн рублей МУП «Водоканал». Процесс, носящий исключительно хозяйственный характер, в Дегтярске пытаются представить как политический, а Вадима Пильникова выставляют в качестве жертвы заговора неких деструктивных сил.



В конце октября на ютьюб-канале «Новый Дегтярск» опубликовали ролик «Новый мэр Дегтярска». В нем член городской думы Даниэль Марголис рассказывает жителям, как им повезло с новым главой Вадимом Пильниковым, вступившим в должность за две недели до этого. К числу достоинств градоначальника депутат относит службу в вооруженных силах (новый мэр – подполковник в запасе), второе образование (вдобавок к военному), опыт работы на муниципальных предприятиях и даже ученую степень. Как всего этого ему удалось достичь к 43 годам, остается только догадываться.



Говоря о биографии градоначальника, Даниэль Марголис не забыл упомянуть его работу в должности директора МУП «Водоканал». Именно в этом качестве в августе Арбитражный суд Свердловской области привлек Вадима Пильникова к субсидиарной ответственности и обязал возместить причиненные предприятию убытки в размере 12 млн рублей из-за отказа от претензий к МУП «Теплоснабжающая компания» (ТСК). По словам Даниэля Марголиса, данная сумма является «раздутой» и «нереальной», а претензии к Вадиму Пильникову возникли из-за политических игр лиц, якобы желающих сорвать конкурс по выборам нового главы.



«Никто ничего никому не должен, никакого долга нет, мы избрали для вас человека с чистой репутацией», – говорит депутат.



Споры МУПов



Что же это за якобы политический процесс, о котором говорит Даниэль Марголис? Для ответа на данный вопрос мы обратились к картотеке арбитражных дел и другим открытым источникам.



В 2015 году в Дегтярске сложилась ситуация, которая могла стать критической для всего жилищно-коммунального комплекса города. МУП «Водоканал» подало в свердловский арбитраж два иска к МУП «ТСК» на общую сумму 9,9 млн рублей, позже увеличив размер претензий до 13 млн рублей. Именно столько, по мнению «Водоканала», тепловики задолжали за поставку питьевой и технической воды, а также за водоотведение.



Тот факт, что в суде сошлись предприятия, учредителем которых выступает администрация Дегтярска, только на первый взгляд кажется странным. Коммунальные МУПы, как правило, имеют хроническую кредиторскую задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, которые вполне могут использовать ее как рычаг воздействия. Не является исключением и МУП «Водоканал», чьим основным кредитором было и остается ОАО «Энергосбыт Плюс». В пользу данной версии говорит и тот факт, что интересы «Водоканала» в судебных спорах с ТСК представляла Любовь Дралова, чьим местом работы был «Энергосбыт Плюс». Правда, 1 июля 2015 года директор «Водоканала» Вадим Пильников известил суд об отзыве доверенности. Однако предположение, что до указанной даты «Энергосбыт Плюс» и истец действовали сообща, выглядит более чем правдоподобно.



После начала судебных разбирательств администрации города удалось посадить руководителей МУПов за стол переговоров. Выяснилось, что ТСК не признает размера задолженности просто потому, что непонятно, как «Водоканал» насчитывает платежи. В итоге компромиссным решением стало произведение расчета по внутренним приборам учета объемов потребления. После этого сумма исковых претензий по одному делу снизилась до 156,9 тысячи рублей, а по другому – до 323 тысяч рублей. По обоим делам заключили мировые соглашения и на долгое время забыли о спорах.



О тех событиях вспомнили почти через три года, нынешней весной. К этому времени «Энергосбыт Плюс» добился запуска процедуры банкротства в отношении МУП «Водоканал». Назначенный по предложению основного кредитора конкурсный управляющий Илья Никонов, устанавливая события, предшествующие банкротству МУПа, узнал и о спорах с ТСК. Управляющий пришел к выводу, что Вадим Пильников неправомерно отказался от претензий к тепловикам.



Вероятно, свою роль сыграл тот факт, что ни Пильников, ни его преемники на должности директора не удосужились доурегулировать договорные отношения и подписать акт разграничения балансовой принадлежности. Получается, с процессуальной точки зрения к подписанным Пильниковым мировым соглашениям действительно есть претензии, поэтому формально конкурсный управляющий был прав, когда требовал с бывшего директора деньги, потому что это обязанность при выполнении процедуры банкротства предприятия.



К такому же выводу пришел и Арбитражный суд Свердловской области, обязавший Вадима Пильникова выплатить 12,3 млн рублей в порядке субсидиарной ответственности. С данным решением бывший директор, а ныне глава Дегтярска не согласился и подал жалобу в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.



За мэра заплатит весь город?



Решение о взыскании с Вадима Пильникова 12 млн рублей суд принял в начале августа, а спустя два месяца он вступил в должность главы Дегтярска. При этом администрация муниципалитета является участником этих же судебных разбирательств. По данным картотеки арбитражных дел, мэрия 6 ноября направила в суд заявление о рассмотрение дела в отсутствие представителей. Возможно, глава полагает (сомнительно, чтобы важное решение по делу на серьезную для небольшого города сумму принималось без его санкции), что его личные интересы должны быть представлены в суде, а интересы всего города – нет. К тому же интересы могут не совпадать. Если новый мэр докажет, что вина лежит не на нем, а на его предшественнике, то расплачиваться с кредиторами «Водоканала» придется не личными деньгами Вадима Пильникова, а за счет муниципальной казны. Для города с годовым бюджетом 534 млн рублей потеря 12 млн будет существенным ударом.



Тезис о том, что Вадим Пильников не виноват в сложившейся ситуации, а сумма в 12 млн рублей является выдуманным долгом, напомним, отстаивает в своем видеообращении депутат Даниэль Марголис. Со вторым утверждением народного избранника, пожалуй, можно согласиться. Однако не стоит забывать, что эту сумму в свое время «выдумало» возглавляемое Вадимом Пильниковым предприятие. Не заяви «Водоканал» в свое время исковых требований, от которых в итоге пришлось отказываться, не было бы и нынешнего разбирательства в апелляционном арбитраже, поэтому попытки переложить ответственность на кого-то другого выглядят странными.



Допустим, кто-то решил подставить нынешнего мэра. Но кто бы это мог быть? Напомним, что основным кредитором «Водоканала» является «Энергосбыт Плюс», соответственно от увеличения конкурсной массы на 12 млн рублей выигрывает эта компания. Однако не стоит забывать, что во времена директорства Пильникова именно сотрудница «Энергосбыт Плюс» представляла в суде интересы «Водоканала», поэтому версия о попытке энергетиков досадить нынешнему главе города выглядит слабой.



Даниэль Марголис в своем видеообращении отстаивает теорию о наличии неких сил, стоящих за обращением управляющего Ильи Никонова в суд и желающих срыва конкурса, по результатам которого Вадим Пильников стал мэром. Даже если мы допустим существование таких сил, версия Марголиса опровергается тем, что конкурс объявили 31 мая, а Илья Никонов обратился в суд в начале марта.



Теория заговора



Если верить Даниэлю Марголису, таинственные силы пытались сорвать выборы «главы с чистой репутацией» и другими способами, в частности через попытки отобрать мандаты у пяти депутатов: у него самого, Ильи Хисамова (сын спикера думы Ольги Хисамовой), Дмитрия Рахимова, Ирины Переваловой и Валерия Малыгина.



«Это была незаконная схема, не предусмотренная законодательством. Конечно, ничего у них не получается, люди готовы пойти на это», – рассказывает депутат Марголис в своем видеообращении.



Каким же образом неустановленные лица пытались отобрать мандаты? По закону это может сделать только прокуратура, внеся представление в адрес председателя думы, в случае отказа представительного органа обратившись с иском в суд.



По данным СМИ, такое представление в отношении четырех, а не пяти депутатов действительно поступило в думу 10 августа. Прокуратуру Ревды, осуществляющую надзорную деятельность и на территории Дегтярска, насторожили нестыковки в декларациях народных избранников. В частности, подозрительными показались суммы ежегодного дохода в 3600 рублей, которые задекларировали Илья Хисамов и Даниэль Марголис. К слову, местные жители неоднократно видели данных депутатов за рулем дорогостоящих иномарок: «Крайслера» и «Ленд Ровера», стоимость полисов ОСАГО по которым выше, чем их ежегодный доход, не говоря уже про стоимость бензина. Возможно, что машину для Хисамова купила его мама, спикер думы, но в ее декларации таких сведений нет.



Дальнейшая судьба прокурорского представления неизвестна. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова пообещала дать комментарии по данной ситуации позже.



Что же имел в виду депутат Марголис? Что прокурор Ревды и есть лицо, заинтересованное в срыве выборов главы города? Или что таинственные деструктивные силы обладают такой мощью, что могут заставлять надзорное ведомство действовать в своих интересах? Остается только гадать.



Впрочем, то, что представитель депутатского большинства, избравшего главой города Вадима Пильникова, пытается выдать хозяйственные и правовые споры за какие-то политические игры, неудивительно. Многие из этих депутатов в 2016 году построили свою предвыборную кампанию именно на критике руководства города за работу в сфере ЖКХ. Временами эта критика носила популистский характер. В частности, накануне выборов в городе прошло «вече», участники которого требовали от ТСК произвести перерасчет за тепло. Это требование было заведомо невыполнимым, поскольку соответствующих правовых механизмов попросту нет. Чтобы воплотить его в жизнь, пришлось бы принять соответствующее решение думой и внести поправки в бюджет на текущий год, но участники «вече» почему-то пошли не к депутатам, а в мэрию и ТСК.



Стратегия депутатов, желающих перевести хозяйственные споры, связанные с новым мэром, в политическую сферу, вполне понятна. При «советской» системе, когда главу города назначает парламент, ответственность за его действия несут и народные избранники. Значит, им надо объяснить, почему Вадим Пильников, обещавший привлечь в Дегтярск инвестиции, вступил в должность, будучи обремененным многомиллионным долгом, который к тому же может быть переложен на муниципальную казну.



Как далеко могут зайти депутаты в стремлении оправдать свой выбор, а мэр – в попытках сложить с себя долги, остается только гадать. Главное, чтобы в результате их действий не пострадали простые горожане.