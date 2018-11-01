В ОМВД Первоуральска и на ПНТЗ проходят обыски

Фото: Павел Конев

Оперативники УФСБ по Свердловской области в рамках уголовного дела, по которому проходит начальник ОМВД по Первоуральску Олег Грехов, проводят обыски на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ входит в группу ЧТПЗ бизнесмена Андрея Комарова). По информации, требующей проверки, полковник получил взятку от представителей ПНТЗ.Кроме этого, как сообщают источники, сегодня также был задержан бывший начальник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) ГУ МВД по Свердловской области подполковник Артем Письменный. Работу БСТМ курировал тогда еще заместитель начальника полиции ГУ МВД по Свердловской области Олег Грехов. В августе 2016 года Письменный приговором Свердловского облсуда был признан виновным по ч. 1 ст. 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны» и осужден на 1 год 6 месяцев лишения свободы условно.По неподтвержденной информации, Андрей Письменный и Олег Грехов по заказу коммерсантов проводили скрытые мероприятия – занимались прослушкой телефонных переговоров конкурентов. Однако это неофициальные сведения, которые нуждаются в проверке.Напомним, что сегодня утром в доме и в кабинете начальника ОМВД по Первоуральску Олега Грехова прошли обыски, сам полковник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. На настоящий момент обвинение ему пока не предъявлено, впрочем, заявляют источники, это вопрос времени.«Действительно, сегодня рано утром в ходе спецоперации, в которой были задействованы сотрудники региональной ФСБ и полицейские подразделения собственной безопасности областного главка МВД, у дома по месту проживания было задержано вышеназванное должностное лицо. Он подозревается в коррупционном преступлении. В настоящее время проводится ряд оперативно-следственных действий, решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности на период проведения разбирательства. Отмечу, что в Свердловском гарнизоне полиции борьба с нечистыми на руку представителями ОВД не прекращается практически ни на один день. Только с начала нынешнего года собственными силами ГУ МВД области из системы МВД изгнаны с позором более 100 должностных лиц разных званий и должностей», – отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Горелых.