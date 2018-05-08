Общество
19:44 | 10.05.2018
В борьбу за миллиардную концессию в Нижнем Тагиле втягивают силовиков
На местном «Водоканале» прошли обыски с участием «маски-шоу»
Силовики свои действия объясняют проведением следственных мероприятий по уголовному делу, возбужденному в октябре 2017 года, предъявляя соответствующее постановление суда, санкционирующее изъятие документов. Почему при этом изымается документация, не имеющая отношение к данному делу, неизвестно. Непонятно также и то, с какой целью следователи решили привлечь вооруженный кувалдами и ломами ОМОН, учитывая, что никакого сопротивления им не оказывалось — рабочие «Водоканал-НТ», среди которых немало сотрудников пенсионного возраста, находятся в шоке от происходящего.
Фактически Следственный комитет поставил под угрозу бесперебойную работу предприятия, оказывающего услуги питьевого водоснабжения населению и проводящего аварийно-восстановительные работы в круглосуточном режиме. Никаких предпосылок для проведения столь «показушных» обысков не было, кроме, пожалуй, одной — в последнее время обострилась борьба за концессию в создании новых очистных сооружений для Верхне-Выйского и Черноисточинского водохранилищ Нижнего Тагила. «Ликвидация» «Водоканал-НТ» была бы выгодна властям города, которые, чисто гипотетически, могли начать «расчищать дорогу» под концессионера.
В конце апреля стало известно, что участие в борьбе за концессию примут сразу несколько гигантов отрасли. Кроме «Уральской водной компании», которая и была инициатором проекта, презентованного президенту РФ Владимиру Путину во время его приезда на Средний Урал 6 марта этого года, готовы инвестировать в модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства города (проект оценивается в 12–16 миллиардов рублей) «Российские коммунальные системы», которые примут участие в конкурсе через ООО «НОВОГОР-Прикамье» (г. Пермь), «Объединенная теплоснабжающая компания» (г. Екатеринбург) — дочерняя структура частично контролируемого региональными властями АО «Облкоммунэнерго».
ООО «РВК-центр» («Росводоканал») вряд ли можно расценивать как субъекта, крайне заинтересованного в устранении «Водоканал-НТ», — накануне в СМИ появилась информация о вероятной продаже актива, а соответственно, залезать в столь масштабный проект перед сделкой было бы не прагматично. «Объединенная теплоснабжающая компания» не имеет столь серьезных ресурсов для организации атаки.
Другое дело — «Российские коммунальные системы» Виктора Вексельберга, который уже давно и плотно «сидит» в регионе, а его топ-менеджеры наладили серьезные связи в политических и силовых кругах — чего только стоит назначение бывшего премьер-министра Свердловской области Дениса Паслера генеральным директором ПАО «Т Плюс» (компания входит в число активов ГК «Ренова»).
Но, безусловно, несмотря на интерес «РКС», обвинять их в использовании силовиков мы не беремся, это лишь предположения. Как и размышления о том, что сегодняшняя громкая акция могла быть инициирована главой города Нижний Тагил Сергеем Носовым в связке с заинтересованной стороной. То, чего администрация не могла добиться пять лет, было сделано за несколько часов.
Если события развиваются по вышеописанному сценарию, то жителям Нижнего Тагила можно лишь посочувствовать. Если бы инициатору концессии, «Уральской водной компании», не ставили палки в колеса, уже в этом году российско-венгерская компания начала бы масштабную реализацию проекта по модернизации системы водоснабжения. Вместо этого в муниципалитете идут по типичной схеме силового отъема собственности, аналогичной той, по которой действуют рейдеры: привлекают «маски-шоу», силовики проводят изъятие документов, парализуя налаженную работу стратегического предприятия.
Очевидно, что исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области полковнику юстиции Михаилу Вячеславовичу Бусылко еще предстоит дать оценку действиям своих подчиненных. Впрочем, как и прокуратуре — руководство «Водоканал-НТ» всегда вовремя предоставляло все интересующие контрольные и надзорные органы сведения и документы, работая по предусмотренным законом конкурсам и закупкам, и предпосылок для подобной силовой акции не было.
Максим Бойков © «Вечерние Ведомости»
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