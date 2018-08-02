Более 90 дворов отремонтируют в Перми в этом году

17:42 | 3.08.2018

В Перми реализуется программа по формированию комфортной городской среды. Благоустраивается ряд общественных пространств, в том числе придомовые территории.



Реализация программы находится на особом контроле депутатов Пермской городской Думы. Они активно взаимодействуют с жителями, руководством ТСЖ и управляющих компаний от стадии подготовки документации до приемки готового объекта.



В округе депутата Пермской городской Думы Владимира Плотникова в разгаре работы во дворах по адресам: Парковый проспект, 30/2, ул. Пожарского, 12, где комплексно асфальтируют дорогу вдоль дома с обустройством пешеходной зоны. У дома по ул. Маяковского, 39, уже завершен ремонт придомовой территории, здесь заасфальтировали территорию двора, расширили парковку.



«Особое внимание мы уделяем контролю за качеством работ подрядных организаций — чтобы после благоустройства двора лет 10–15 можно было не возвращаться к этой теме», — прокомментировал Владимир Плотников.



В округе депутата Натальи Мельник работы велись по адресам: ул. Куйбышева, 57а, Куйбышева, 62. Здесь заасфальтировали проезжую часть вдоль домов и организовали новые парковочные зоны. «В моем округе 10 дворов находятся в работе. Очень важно не только выделить средства на благоустройство, но и чтобы жильцы его поддерживали, следили за объектами. Хорошо, когда есть дворы, где люди активны и хотят жить в хороших условиях», — отметила Наталья Мельник.



В ходе благоустроительного сезона депутаты вместе с жителями оценивают соблюдение подрядчиками технологии и требований проекта, качество выполненных работ.



Депутат Алексей Оборин провел приемку двора по ул. Весенняя, 13а, где был сделан новый тротуар и отремонтирована проезжая часть. Затем он ознакомился с ходом работ на объекте по адресу: ул. Героев Хасана, 159. «Здесь было бетонное покрытие в крайне неудовлетворительном состоянии, разрушенное. Сейчас вы видите, что идет к завершению ремонт тротуаров и проезжей части», — сказал Алексей Оборин.



Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин подчеркнул, что благоустройство города — первоочередная задача городских властей. По его словам, приоритет отдается проектам комплексного благоустройства. Он заехал во двор по ул. Декабристов, 20, где проводятся ремонтные работы, а также осмотрел придомовую территорию на ул. Качалова, 32, где работы завершены.



«В моем округе в этом году благоустраивается территория у 19 домов. Объемы работ везде разные, в зависимости от состояния двора. В основном это реконструкция проезжей части, тротуара, подхода к подъездам, обустройство парковочных карманов. Еще у четырех домов будет сделано ограждение. Особое внимание уделяем качеству материалов и работ, чтобы уютный двор радовал людей, создавал хорошее настроение долгие годы. Здесь важен контроль, контроль и еще раз контроль — и общественный, и депутатский», — отметил Дмитрий Малютин.



Большой двор домов по адресам: 1-я Красноармейская, 58а, Комсомольский проспект, 62, Полины Осипенко, 51а, не реконструировался несколько десятков лет. Здесь планируется благоустроить парк, отремонтировать проезд, расширить парковку, сделать освещение, установить лавочки.



Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов отметил, что это правильный подход, когда работы ведутся комплексно. «Сейчас мы целый квартал здесь полностью благоустраиваем. Планирую и в дальнейшем так подходить к решению вопроса», — сказал Алексей Грибанов.



Вместе с Алексеем Грибановым выезд во дворы совершил депутат Сергей Ильин, избранный в Пермскую городскую Думу по партийным спискам. «Эти работы в Пермской думе находят поддержку. Мы отмечаем, что работы активизировались и стали частью большого проекта губернатора "Управляем вместе"», — прокомментировал депутат.



В Перми реализуется сразу несколько программ по благоустройству дворов. Есть федеральная программа «Формирование комфортной городской среды». В этом году по ней будут отремонтированы 92 двора у 225 домов, где основная масса работ — это асфальтирование, установка скамеек, освещение. Жители также отдают предпочтение парковкам, тротуарам и проездам. В этом году добавился перечень работ для маломобильных групп населения. Также благоустроить дворы в краевой столице можно в рамках городских программ. Стоит отметить, что любое решение по приведению в нормативное состояние двора принимают сами жители на общем собрании и выбирают, какие работы по благоустройству им необходимы. Они могут активно включаться в процесс контроля выполнения работ через портал «Управляем вместе».



«Все работы планируется закончить в сентябре, по некоторым дворам у нас исполнение близится к 100 %, на следующей неделе мы уже выходим на приемку», — рассказал заместитель главы администрации города Перми Сергей Романов.



Не все придомовые территории попали в программу в этом году, но, поскольку программа рассчитана до 2022 года, пермяки могут направлять свои предложения на будущее.



Справка



В 2017 году программа по формированию комфортной городской среды хорошо себя зарекомендовала. Городские власти сумели объединить финансовые ресурсы города, региона и Федерации, провели большую разъяснительную работу с жителями и получили достойный результат. Задача этого года — учесть имеющийся опыт и максимально улучшить качество ремонта.



Прием предложений на включение дворовой территории в муниципальную программу проходил в рамках общественного обсуждения проекта программы в течение 30 дней и был завершен 28 мая. По результатам работы общественных комиссий по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы в части благоустройства дворов в районах Перми были рассмотрены предложения, поступившие в 2018 году, и заявки 2017 года, которые не вошли в программу. Общественные комиссии рекомендовали для включения в программу 765 дворовых территорий (986 домов). В этом году будут отремонтированы 92 двора (225 домов), остальные дворовые территории — в 2019–2022 годы.



Как ранее говорил губернатор Пермского края Максим Решетников, сейчас в регионе реализуется масштабная программа благоустройства. Изменения должны произойти не только в мегаполисах, но и в небольших городах. По его словам, комфортная среда — это новый уровень требований жителей: появилась потребность в общественном пространстве. Важно, что эти инициативы находят живой отклик у населения, жители готовы участвовать в преобразованиях.



За счет средств федерального бюджета, бюджетов Пермского края и Перми финансируется основной перечень работ по благоустройству дворов. Он включает ремонт дворовых проездов, освещение, установку скамеек и урн, оборудование парковок и обустройство тротуаров. Кроме того, утвержден дополнительный перечень работ, благодаря которому можно выполнить работы, связанные с обеспечением доступности маломобильных групп населения, например, установить пандусы и поручни для входных групп в домах, смонтировать тактильную плитку. Все вопросы по благоустройству дворов собственники решают и утверждают на общих собраниях.



Завершить все работы планируется в конце сентября. Пермяки могут контролировать ход ремонта дворов через сайт «Управляем вместе».