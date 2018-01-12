Пермский краеведческий музей приглашает на MuseumSelfie Day

18:03 | 13.01.2018

17 января Пермский краеведческий музей приглашает посетителей присоединиться к международной акции #MuseumSelfie. Она проходит уже пятый год подряд. Люди по всему миру делятся в социальных сетях селфи, сделанными на фоне музейных зданий или экспонатов и интерьеров внутри музея.



Копировать позы статуй, пародировать картины, искать необычные ракурсы или рассказывать о любимых или необычных экспонатах и экспозициях - решать вам.



17 января, отправляясь в музей, не забудьте взять телефон или фотоаппарат. Тем более что 17 января – бесплатная среда, когда для всех посетителей вход во все государственные пермские музеи бесплатный. Если вы не сможете прийти в музей в этот день, не беда, 17 января можно выкладывать фотографии, сделанные в любое время.



Главное в музейном селфи - не нарушать правила пребывания в культурном учреждении, не вредить экспонатам и следить, чтобы они попадали в кадр.

Если вы хотите, чтобы ваши музейные селфи увидели во всем мире, используйте хештег #MuseumSelfie. А если хотите ещё поделиться своими фотографиями с пермяками и порадовать пермские музеи, ставьте пермский хештег акции #MuseumSelfiePerm и хештеги музеев.



Пермский краеведческий музей приглашает пермяков в свои филиалы. Сотрудники каждого из филиалов составили списки самых выигрышных мест для селфи. Ознакомиться с ними можно на сайте museumperm.ru и в группе музея ВК.



Экспонаты ждут посетителей. А пока сами делают селфи.