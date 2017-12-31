За выходные в Перми похолодает и потеплеет

15:26 | 5.01.2018

Сейчас в столице Прикамья -8 градусов, солнечно. Сегодня, 5 января, в Перми ожидается ясная погода; ночью похолодает до -16 °C.



Завтра столбик термометра покажет -12 °C, солнечная погода сохранится, ночью будет до -17 °C. В воскресенье, 7 января, потеплеет до -5 °C, возможен снег. В понедельник днем столбик термометра поднимется до -2 °C, ожидаются осадки. С понедельника, по предварительным прогнозам, начнется похолодание.