Пермь: новости дня
20:49 | 1.02.2019
В Краснокамске состоялась интеллектуальная игра для участников 50+
В интеллектуальной игре приняли участие пять команд, в каждом раунде они отвечали на шесть вопросов из различных сфер жизни. Модератор тестировал старшее поколение на знание истории, литературных произведений, советских фильмов, а также были задания на сообразительность и логику. Интеллектуальные игры проходят в Фонде регулярно, в планах этого года – расширить их виды.
«Мы решили, что в этом году один раз в месяц точно будем проводить игры на развитие интеллекта, а еще добавим чемпионат по командному складыванию пазлов. В таком, казалось бы, незамысловатом занятии, как собирание пазлов, задействована и мелкая моторика, и память, и логика, что полезно для пожилых людей. А ещё 6 февраля впервые проведём чемпионат по разгадыванию кроссвордов. В любом возрасте можно достичь интеллектуальных высот, ясно мыслить и оставаться молодыми, любопытными и открытыми к знаниям», - говорит президент Фонда «Территория успеха», член регионального общественного совета федерального партийного проекта «Старшее поколение» в Пермском крае Ирина Винецкая.
Интеллектуальные игры состоялись в рамках реализации федерального партийного проекта «Старшее поколение». Фонд проводит большую работу с пожилыми людьми, на протяжении прошлого года шла реализация программы организации «Серебряный возраст». Для продления активного долголетия пожилых людей проводились занятия по ментальной арифметике, компьютерной грамотности, курсы по интернет-маркетингу и трейдингу, восточные танцы, различные мастер-классы.
Для лиц пожилого возраста были организованы занятия на тренажёрах, обучение оказанию первой медицинской помощи, проведены четыре ресторанных дня. В год добровольцев в Фонде «Территория успеха» активно работал отряд «серебряных» волонтёров. Он пополнился на 12 человек и сейчас их общее количество составляет 32. Серебряные волонтёры активно работали на городских и краевых мероприятиях. Представляли Пермский край на Всероссийском форуме «Молоды душой» в г. Уфа.
Напомним, в Прикамье реализуется федеральный проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия». Основные его задачи – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. В 2018 году в России по поручению Президента РФ В.В. Путина утвержден нацпроект «Демография», в который отдельным направлением включен проект «Старшее поколение». Основное внимание будет уделено вопросам занятости и профессионального обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста, диспансеризации, профилактики заболеваний и т.д.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
22:52 | 1.02.2019
Екатеринбургский «Коляда-театр» покажет в Петербурге пьесу с Ждуном
22:22 | 1.02.2019
Прыгуна из Екатеринбурга заподозрили в употреблении допингом: спортсмена ждёт дисквалификация
21:49 | 1.02.2019
В Смоленске вынесли приговор активисту, который поджог памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге
21:43 | 1.02.2019
«Уралкалий» выступил спонсором чемпионата по сноукайтингу «Строгановская миля - 2019»
20:49 | 1.02.2019
В Краснокамске состоялась интеллектуальная игра для участников 50+
19:26 | 1.02.2019
Свердловские силовики задержали пьяного охранника, «заминировавшего» ТЦ в Краснотурьинске
18:46 | 1.02.2019
Федерального инспектора ознакомили с планом ликвидации Коркинского угольного разреза
18:14 | 1.02.2019
В Курганской области еще один глава района ушел в отставку
17:46 | 1.02.2019
МЧС Зауралья просит жителей региона подготовиться к морозам и соблюдать правила безопасности
17:33 | 1.02.2019
В Свердловской области состоится творческий конкурс, посвященный 140-летию Павла Бажова
16:27 | 1.02.2019
Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности в связи с надвигающимися на Урал аномальными морозами
16:26 | 1.02.2019
На уборку снега в Прикамье выведено рекордное количество техники
16:16 | 1.02.2019
Депутат Законодательного собрания Свердловской области попросил УФАС признать тарифы на вывоз мусора в регионе незаконными
16:11 | 1.02.2019
Оперативники ФСБ закончили обыски в коттедже председателя думы Сысерти Карамышева. Он находится на свободе
15:26 | 1.02.2019
5,5 тысяч тонн снега вывезли дорожники с улиц Екатеринбурга
14:56 | 1.02.2019
На Тюменском тракте запустили движение после массового ДТП
14:24 | 1.02.2019
Пермь примет первенство России по фигурному катанию
14:04 | 1.02.2019
Таможенники и ФСБ задержали фуры с безакцизными сигаретами. Товар везли из Казахстана в Екатеринбург
13:31 | 1.02.2019
В Перми приостановлена работа фитнес-центра
13:26 | 1.02.2019
Частные музеи в Свердловской области освободят от налогов на имущество, однако есть одно условие
12:53 | 1.02.2019
Выезд из Екатеринбурга в сторону Тюмени перекрыли из-за ДТП
12:47 | 1.02.2019
В Перми задержаны двое грабителей с секаторами
12:33 | 1.02.2019
Пермские энергетики «ЭнергосбыТ Плюс» провели первый в 2019 году рейд по взысканию долгов за тепло
12:19 | 1.02.2019
В Перми установят границы самого крупного в городах-миллионниках лесопаркового «зеленого пояса»
12:08 | 1.02.2019
Пермякам простят неоплаченную парковку
12:02 | 1.02.2019
Снегопады в Перми сменятся похолоданием