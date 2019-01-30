В Краснокамске состоялась интеллектуальная игра для участников 50+

20:49 | 1.02.2019

Командные состязания на эрудицию полезны для людей «серебряного» возраста, ведь это полноценная зарядка для ума и лучшая профилактика возрастных изменений. Организатор мероприятия – Фонд поддержки местного сообщества «Территория успеха».

В интеллектуальной игре приняли участие пять команд, в каждом раунде они отвечали на шесть вопросов из различных сфер жизни. Модератор тестировал старшее поколение на знание истории, литературных произведений, советских фильмов, а также были задания на сообразительность и логику. Интеллектуальные игры проходят в Фонде регулярно, в планах этого года – расширить их виды.

«Мы решили, что в этом году один раз в месяц точно будем проводить игры на развитие интеллекта, а еще добавим чемпионат по командному складыванию пазлов. В таком, казалось бы, незамысловатом занятии, как собирание пазлов, задействована и мелкая моторика, и память, и логика, что полезно для пожилых людей. А ещё 6 февраля впервые проведём чемпионат по разгадыванию кроссвордов. В любом возрасте можно достичь интеллектуальных высот, ясно мыслить и оставаться молодыми, любопытными и открытыми к знаниям», - говорит президент Фонда «Территория успеха», член регионального общественного совета федерального партийного проекта «Старшее поколение» в Пермском крае Ирина Винецкая.

Интеллектуальные игры состоялись в рамках реализации федерального партийного проекта «Старшее поколение». Фонд проводит большую работу с пожилыми людьми, на протяжении прошлого года шла реализация программы организации «Серебряный возраст». Для продления активного долголетия пожилых людей проводились занятия по ментальной арифметике, компьютерной грамотности, курсы по интернет-маркетингу и трейдингу, восточные танцы, различные мастер-классы.

Для лиц пожилого возраста были организованы занятия на тренажёрах, обучение оказанию первой медицинской помощи, проведены четыре ресторанных дня. В год добровольцев в Фонде «Территория успеха» активно работал отряд «серебряных» волонтёров. Он пополнился на 12 человек и сейчас их общее количество составляет 32. Серебряные волонтёры активно работали на городских и краевых мероприятиях. Представляли Пермский край на Всероссийском форуме «Молоды душой» в г. Уфа.

Напомним, в Прикамье реализуется федеральный проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия». Основные его задачи – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. В 2018 году в России по поручению Президента РФ В.В. Путина утвержден нацпроект «Демография», в который отдельным направлением включен проект «Старшее поколение». Основное внимание будет уделено вопросам занятости и профессионального обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста, диспансеризации, профилактики заболеваний и т.д.