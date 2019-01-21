В Перми начинается прием в первые классы

17:18 | 24.01.2019

С 1 февраля в школах Перми стартует прием детей в первые классы. В будущем учебном году за парты сядут около 15,2 тысячи первоклассников.



116 образовательных учреждений будут принимать заявления в первые классы. Также первые классы будут открыты в пяти частных школах. Родители, выбравшие школу по месту регистрации, с 1 февраля до 30 июня должны прийти в школу с заявлением и получить расписку о приеме документов. Затем в течение семи дней произойдет зачисление. Узнать, за какой школой закреплен конкретный дом, можно на едином портале пермского образования (permedu.ru/Pages/InfoPortal/Blogs.aspx?pid=1279&id=93550) и в районном отделе образования. Прием заявлений на свободные места начнется 1 июля.



2 февраля в ходе единого дня открытых дверей можно будет получить дополнительную информацию о приеме будущих первоклассников в конкретном образовательном учреждении. Мероприятие пройдет во всех школах Перми. Кроме того, на базе школ №42, 59 и «Мастерград» дополнительно пройдут секции для родителей детей с ОВЗ и инвалидностью: им расскажут о возможностях инклюзивного образования, организации доступной образовательной среды. Информация о графике проведения дня открытых дверей появится на едином портале.



5 февраля с 11:00 до 12:00 в городском call-центре состоится прямая телефонная линия по вопросам приема детей в первый класс, в которой примет участие начальник департамента образования Людмила Серикова. Задать свой вопрос родители смогут по телефону 2-059-059. В департаменте образования в течение двух недель, с 4 по 15 февраля, будет работать горячая линия; проконсультироваться можно будет по телефонам 212-95-20, 212-94-67. Также вопросы принимаются на электронную почту do@gorodperm.ru.