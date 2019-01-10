Название новому общественному центру придумают пермяки

18:13 | 11.01.2019

В 2019 году в Свердловском районе Перми откроется новый общественный центр. Сейчас в здании проходит ремонт.



Сейчас в Свердловском районе работает 9 общественных центров, их пользователями в 2018 году стали 40 некоммерческих организаций, из них 17 территориальных общественных самоуправлений.



Всего в Перми открыты 39 общественных центров. Это площадки для общественного участия жителей города и поддержки некоммерческих организаций в решении вопросов местного значения.



Открытие нового, 10-го в Свердловском районе, общественного центра планируется по улице Веселой, 1 для жителей микрорайонов Островский и Егошиха и общественных организаций. В связи с этим актив ТОС «Островский» объявил конкурс на лучшее название центра. По правилам конкурса его участник должен быть подписан на группу «Микрорайон Островский» (vk.com/club120850578), сделать репост записи и предложить свое название.



Итоги будут подведены 15 февраля. Победитель получит два билета в кино или другой приз. Судьями в конкурсе выступят председатель ТОС «Егошиха» Виктор Козин и начальник отдела по работе с общественностью администрации Свердловского района Любовь Стародворская.



Сейчас в помещении будущего общественного центра идут ремонтные работы. Завершаются электромонтажные и сантехнические работы, внутренняя отделка, скоро подрядчик приступит к ремонту фасада и входной группы. Заказчиком работ выступает администрация Свердловского района. Срок окончания ремонта по контракту – 15 мая, однако планируется, что работы будут завершены раньше срока. Открытие нового общественного центра состоится в июне, его площадь – 120,5 кв. метров.



На сегодняшний день в микрорайонах расположения центра проживает более 36 тысяч человек, осуществляют деятельность ТОС «Островский» и ТОС «Егошиха», которые пока не имеют помещения, уже 4 общественных организации планируют получить помещения в центре.