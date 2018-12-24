В Перми проходит акция «Узнай о своих долгах»

17:33 | 26.12.2018

26 декабря на территории Российской Федерации проходит информационная акция «Узнай о своих долгах», основной целью которой является популяризация электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» и иных онлайн-сервисов ФССП России.



Должникам предоставляется возможность расплатиться с имеющимися задолженностями, для этого Управлением организована работа мобильных пунктов в международном аэропорту «Пермь», на городском железнодорожном вокзале ст. Пермь-2 и на автовокзале «Центральный».



Кроме того, во всех районах города Перми и в каждом муниципальном образовании Пермского края проходят промоакции в продуктовых магазинах, на елочных базарах, в районах рыночных комплексов и на других торговых площадках. Судебные приставы консультируют граждан по юридическим вопросам, раздают листовки с информацией о Банке данных исполнительных производств и рассказывают о преимуществах встречи новогодних праздников без долгов и неприятных последствий, возникающих при применении мер принудительного исполнения, таких как ограничение в праве выезда за границу, арест счетов и имущества, ограничение в праве управления транспортным средством и т. д. Последствиями этих действий может стать арест автомобиля, невозможность совершить путешествие в зимние каникулы, осуществить оплату запланированных покупок.



Все мероприятия, организованные УФССП России по Пермскому краю, призваны в первую очередь повысить уровень правовой грамотности населения, довести до сведения граждан, что от долгов не спрятаться, современные технологии позволяют получить информацию об их наличии, экономят время и позволяют оперативно получать всю необходимую информацию по исполнительным производствам.



Предупредить возможное применение судебными приставами принудительных мер можно, если проявлять сознательность и начать самостоятельно контролировать появление неоплаченных задолженностей.



Для того чтобы получить информацию о долгах, достаточно зайти на официальный сайт УФССП России по Пермскому краю (r59.fssprus.ru) и воспользоваться разделом «Узнай о долгах», внести туда фамилию и имя человека, название предприятия либо номер исполнительного производства. В случае наличия возбужденных исполнительных производств система оповестит гражданина о нем, а также выдаст контактные данные судебного пристава.