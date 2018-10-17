Каждые выходные ноября в Перми будут проходить ярмарки

17:24 | 21.10.2018

Организатор ярмарок – департамент экономики и промышленной политики администрации Перми. Они будут работать с 10.00 до 17.00.



Сельскохозяйственные ярмарки на пяти площадках состоятся по следующему графику:



3, 4, 5 ноября – Мотовилихинский район, ул. Крупской, 42 (пл. Дружбы);

10, 11 ноября – Индустриальный район, ш. Космонавтов, 114, Ленинский район, ул. Ленина, 53;

17, 18 ноября – Кировский район, ул. Ласьвинская, 18, Свердловский район, ул. Героев Хасана, 105 (м/р Велта);

24, 25 ноября – Мотовилихинский район, ул. Крупской, 42 (пл. Дружбы).



Гости города и пермяки смогут приобрести молочную и мясную продукцию, выпечку, свежие овощи, изделия ремесленников и другие товары местных производителей. Покупателям будет предложена продукция крупных предприятий и личных подсобных хозяйств.



Участники ярмарок получат торговые места и необходимое оборудование безвозмездно.



Контакты организаторов: консультант отдела торговли и услуг управления потребрынка департамента экономики и промышленной политики Светлана Фогель, тел. 257-19-40.