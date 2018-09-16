В Перми разыскивают подозреваемого в насильственном грабеже

17:04 | 18.09.2018

В Мотовилихинском районе Перми возбуждено уголовное дело по факту грабежа с применением насильственных действий в отношении малолетнего ребенка, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



По данным следствия, 14 сентября между 12:00 и 13:00 неустановленный мужчина последовал за возвращавшимся из школы девятилетним мальчиком в подъезд. Там он подождал, когда ребенок откроет дверь в квартиру, втолкнул его внутрь и связал ему руки жгутами. Затем, надев медицинские перчатки и маску, похитил имущество на 36 тысяч (ноутбук, золото, деньги) и скрылся.



Ведется следствие. Тех, кто владеет какой-либо информацией о личности преступника и его местонахождении, следователи просят сообщить по телефонам 02, (342) 249-54-55, (342) 263-43-00. Гарантируются анонимность и безопасность.