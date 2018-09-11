В столице Прикамья проходит месячник гражданской защиты

18:06 | 13.09.2018

В целях подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в области гражданской обороны в Перми с 4 сентября по 4 октября проводится месячник гражданской защиты.



Как пояснили в Пермском городском управлении гражданской защиты, в рамках месячника пройдут встречи руководителей территориальных органов администрации города Перми с населением по вопросам безопасности жизнедеятельности, занятия с населением в учебных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, показ видеофильмов по тематике гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Состоится проведение командно-штабных, комплексных учений.



Кроме того, запланировано участие в краевых соревнованиях санитарных дружин, постов радиационного, биологического, химического наблюдения, участие во всероссийской штабной тренировке по выполнению мероприятий по гражданской обороне и ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.



Месячник гражданской защиты позволяет напомнить жителям города о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях. Так, тренировочное занятие по теме «Действия персонала и учащихся при возникновении пожара в здании школы» Пермское городское управление гражданской защиты совместно с пожарной частью №5 провело в школе №61 Свердловского района. В ходе мероприятия были успешно отработаны действия учащихся и администрации школы на случай экстренной ситуации. В рамках тренировки была подана звуковая и речевая информация об эвакуации в автоматическом режиме, запасные выходы были своевременно открыты и свободны от посторонних предметов. В проведении занятия приняли участие 605 человек.