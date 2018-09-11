В субботу в Перми будет ограничено движение транспорта

16:53 | 13.09.2018

15 сентября на время проведения «Кросса нации» - с 7.30 до 16.00 - будет предусмотрено одностороннее движение по улице Самаркандской.



15 сентября с 7.30 до 16.00 в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации» будет предусмотрено одностороннее движение по улице Самаркандской от улицы Художника Зеленина до улицы Глуховской.



Кроме того, с 22.00 14 сентября до 16.00 15 сентября будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на улице Самаркандской от улицы Лякишева до улицы Рудковской.