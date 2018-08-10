Пермь: новости дня
18:54 | 13.08.2018
Темпы газификации Пермского края выросли в два раза по сравнению с прошлым годом
На данный момент заключено 3 500 договоров технологического присоединения (1700 договоров в 2017 году) и выполнено свыше 2 100 работ по пуску газа (1 070 работ в 2017 году).
Такой рост стал возможен благодаря новым подходам к газификации, которые были внедрены губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Напомним, в 2017 году были приняты два принципиальных решения, упростивших процедуру подключения жителей к газу. Во-первых, это доведение газовой трубы до «фасада». Во-вторых, компенсирование социально незащищенным слоям населения расходов на подключение.
Также в Пермском крае реализуется принцип «единого окна». Теперь жителям не требуется приезжать со справками во все инстанции – заявление и все документы принимают в ближайшем офисе АО «Газпром газораспределение Пермь». Кроме того, специалисты предприятия по заявкам муниципалитетов приезжают в отдаленные территории, собирают заявки и на месте консультируют жителей по процедуре подключения. Помимо этого, планируется организовать процесс подачи заявок на подключение через офисы МФЦ.
На первом этапе региональной программы газификации, которая действует до 2019 года, газ получат порядка 8000 домов. Это свыше 24 000 человек. В рамках реализации первого этапа программы будут газифицированы 43 населенных пункта, построено 679 км газопроводов.
© «Вечерние Ведомости»
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