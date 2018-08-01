Нарубили дров: двое пермяков предстанут перед судом за незаконную рубку леса

15:02 | 3.08.2018

Следственным отделом МВД России по Чердынскому району окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконной рубке деревьев. Следствием установлено, что на территории Ныробского участкового лесничества они незаконно произвели валку свыше 1,7 тыс. деревьев (ели, пихты и осины). Причинённый ущерб составил более 7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.