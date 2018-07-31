В День знаний в Пермском крае откроются 6 новых школ

16:02 | 2.08.2018

Как отметил, губернатор Пермского края Максим Решетников, с каждым годом в регионе растет количество школьников и студентов. Сегодня их более 500 тысяч. Для повышения доступности образования в регионе ведется активное строительство новых детских садов, школ, техникумов и колледжей.

Так, в этом году планируется ввести в эксплуатацию 6 новых школ: по две в Перми и в Красновишерском районе, плюс по школе в Березовском и Гайнском районах. «В течение 5 лет планируем построить 27 садиков почти на 5 тысяч мест и 27 школ более чем на 15 тысяч мест. И еще 12 объектов образовательной инфраструктуры в учреждениях, подведомственных минобразования», – отметил Максим Решетников. Также губернатор добавил, что в этом году завершаются масштабные строительные работы в Пермском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина.

По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, в настоящее время в регионе, кроме 6 школ, ожидается завершение строительства 11 детских садов. В этом году новые учебные заведения откроют свои двери для 5 тысяч маленьких пермяков.

Отметим, в этом году уже введены в эксплуатацию 3 объекта: школа-детский сад в селе Верх-Язьва Красновишерского района, школа в деревне Сейва Гайнского района и детский сад в м/р-не Грибоедовский города Перми.

Начато строительство 3 школ: в поселке Щучье Озеро Октябрьского района, в селе Кочево и в городе Лысьва. В ближайшее время подрядчики приступят к строительству еще 2 школ в Березниках и Перми.

«Основной упор делается на строительство новых и оптимально оборудованных школ и детских садов. Это основа качественного образования в регионе, – отметила министр. – Опасения вызывают объекты в м/р-н Звездный в Краснокамске, Красновишерске и Кондратово. Подрядчики уверяют, что успеют сдать их до конца года, но, скажу честно, сомнения все-таки есть. Будем держать эти районы на особом контроле».

Как отметил глава Красновишерского муниципального района Евгений Верещагин, задержка вызвана дополнительными согласованиями по реализации проекта. «Дата сдачи объекта – 1 сентября», – заявил глава.

Задержка по строительству детского сада в Кондратово связана с отсутствием средств у застройщика, вопрос решен в рабочем режиме. «Детский сад будет сдан к 1 декабря, дети смогут прийти в него после новогодних праздников», – пояснил глава Пермского района Александр Кузнецов.

Губернатор обратил внимание на то, что новый детский сад очень нужен жителям Кондратово. Более того, уже можно начинать рассматривать варианты строительства еще одного дошкольного образовательного учреждения – район продолжает расти, в него переезжают молодые семьи с детьми.

Как отметил первый зампред правительства – министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин, все вновь проектируемые школы соответствуют одному из пяти утвержденных краевыми властями типовых проектов. В настоящее время 14 образовательных учреждений в Прикамье находятся на этапе проектирования. В общей сложности они смогу вместить более 7000 учеников.