Жители Прикамья могут сообщить о некачественном капремонте на сайте «Управляем вместе»

18:40 | 25.07.2018

С июля на портале «Управляем вместе» жители Пермского края могут сообщать о дефектах, выявленных в гарантийный период капитального ремонта многоквартирных домов.



Как поясняют в Региональной службе по тарифам Пермского края, все работы по капитальному ремонту, которые выполняют подрядные организации, застрахованы. И если в течение гарантийного периода будут обнаружены недостатки, подрядчик будет обязан за свой счет устранить дефекты, которые образовались по его вине в результате некачественно выполненных работ. Гарантийный срок составляет 5 лет с момента окончания ремонтных работ.



Таким образом, уже сейчас пользователи портала могут сообщать о дефектах, обнаруженных по итогам капремонта многоквартирных домов в 2015–2017 гг. Чтобы сообщить о проблеме, необходимо на главной странице сайта «Управляем вместе» permkrai.ru/program кликнуть по красному баннеру «Увидел проблему? Сообщи о ней!», выбрав категорию «Капитальный ремонт МКД». Далее — выбрать объект на карте, который отобразится красной точкой или линией, или воспользоваться поиском по адресу дома. Также к сообщению необходимо прикрепить от одной до пяти фотографий, демонстрирующих обнаруженные недостатки.



С планом капремонта на 2018–2020 годы можно ознакомиться в разделе «Капитальный ремонт МКД» по ссылке: permkrai.ru/program/category/?id=21.