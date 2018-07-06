Доходы бюджета Прикамья перевыполнены почти на 10%

15:59 | 8.07.2018

По итогам работы за первые шесть месяцев 2018 года, в краевой бюджет поступил почти 61 млрд рублей, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в министерстве финансов Пермского края. Основной рост доходной части бюджета региона составили налоги на прибыль организаций, налоги на доходы физических лиц и налоги на имущество.



На 1 июля 2018 года расходы краевого бюджета составили 53,3 млрд рублей. Это на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В этом году строительство и ремонт дорог регионального значения идут со значительным опережением, в связи с чем средства дорожного фонда использованы на 40% больше, чем в первом полугодии 2017 года. Напомним, по итогам прошлого года бюджет края впервые с 2008 года был исполнен с профицитом. Он составил 708 млн руб.