В Перми ремонтируют сквер Авиаторов

14:24 | 21.06.2018

В сквере Авиаторов в Свердловском районе Перми дорожки будут выложены плиткой, появятся игровые зоны, установят новые скамейки.



Как сообщили в администрации Свердловского района Перми, сейчас идет ремонт дорожек и площадок, асфальтовое покрытие будет заменено покрытием из тротуарной плитки. В парадной части сквера будут устроены модульные цветники из мобильных вазонов, установлены современные скамейки и урны. Будет уложен парковый газон.



В сквере высадят такие кустарники, как пузыреплодник, арония, группы из разных видов спирей, боярышник. На фоне цветущих кустарников будут разбиты цветники из многолетних цветов.



Появятся дополнительные зоны: кратковременного отдыха, прогулок и игр для детей. Также будет устроена площадка с детским игровым комплексом. Он будет состоять из спортивного и игрового оборудования.



Работы должны быть завершены до конца июля.