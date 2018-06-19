В Перми устраняют последствия вчерашнего урагана

12:19 | 21.06.2018

Вчера после обеда в столице Прикамья прошла сильная гроза со шквалистым ветром до 20–25 м/с. Для устранения последствий грозы муниципальные учреждения работают в усиленном режиме.



Сотрудники МКУ «Благоустройство районов» провели обследование улично-дорожной сети на предмет сломанных веток и упавших деревьев, ведется уборка проезжих частей и тротуаров. Свои заявки могут направлять и пермяки по телефонам МКУ «Благоустройство районов» (gorodperm.ru/actions/blagoustroyasto/informationphones_uvb). Для устранения каких-либо последствий урагана и ливня на придомовых территориях необходимо сначала сигнализировать в управляющую компанию, обслуживающую многоквартирный дом, а в случае отсутствия реакции — в отдел благоустройства района.



Кроме того, для помощи в ликвидации последствий грозы пермяки могут обратиться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.



Подобная погода сохранится и сегодня, 21 июня. Пермякам рекомендуют соблюдать осторожность: закрывать окна и выключать электроприборы, уходя из дома; избегать линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов. Телефон доверия ГУ МЧС по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.