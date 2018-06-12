В международном аэропорту «Пермь» проводится технологическое обслуживание паркоматов

17:12 | 13.06.2018

На привокзальной площади международного аэропорта «Пермь» реализована концепция краткосрочной и долгосрочной парковок с бесплатным периодом размещения на каждой из них.



Как и прежде, продолжительность бесплатного периода для подъезда непосредственно ко входу терминала для высадки и посадки пассажиров составляет 15 минут. При въезде на долгосрочную парковку водителю предоставляется 10 минут для принятия решения о пользовании услугой. Оплата за услуги парковочного комплекса должна быть произведена по истечении бесплатного периода пребывания на парковке.



В настоящее время проводится технологическое обслуживание одного паркомата для оплаты парковочного времени, расположенного у входа в аэровокзал. Произвести оплату парковочной карты можно круглосуточно у кассира за стойкой информации, в паркомате, расположенном на первом этаже в здании аэровокзала и при выезде с парковочного комплекса. Работы по наладке оборудования будут завершены в ближайшее время.



Аэропорт «Пермь» приносит свои извинения за временные трудности, просит отнестись с пониманием и учитывать данную информацию при въезде на парковки аэропорта и при выезде с них.