В Пермском крае презентовали уникальную для России бурильную установку

18:50 | 30.01.2018

Пермский научно-исследовательский технологический институт презентовал буровую подземную машину колонного бурения (БПМ-1к). Опытно-промышленный образец был разработан и изготовлен по заказу ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат». Уже завтра бурильную установку доставят на рудник.



Губернатор Пермского края Максим Решетников принял участие в осмотре оборудования совместно с заместителем технического директора — начальником управления по горным работам технической дирекции ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» Андреем Бруевым, директором по недропользованию ПАО «Уралкалий» Эдуардом Смирновым и генеральным директором АО «Пермский научно-исследовательский технологический институт» (ПНИТИ) Юрием Трапезниковым.



Как отметил глава Прикамья, реализация этого заказа — результат промышленной кооперации в Пермском крае. «Основу пермской экономики составляют наши сырьевые компании, которые активно осваивают залежи Пермской земли. На территории Пермского края реализуется ряд крупных проектов, крупных даже по масштабам Российский Федерации, и один из этих проектов — это создание нового производства компании «ЕвроХим», — отметил губернатор Максим Решетников. — Очень важно, что инвестиции компании оборачиваются заказами для наших машиностроительных предприятий. Это работа промышленной кооперации в деле».



Заместитель технического директора — начальник управления по горным работам технической дирекции ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» Андрей Бруев подчеркнул, что в работе сырьевых компаний важна надежность оборудования и безопасность проводимых работ. «Мы уже успели приобрести и поработать с машиной механизированного возведения винтовой анкерной крепи. Она зарекомендовала себя как надежное оборудование, которое легко в обслуживании. Рабочий персонал быстро принял ее, — подчеркнул А. Бруев. — Надежность для нас стоит на первом месте. И поэтому мы надеемся, что эта машина позволит обеспечить безопасность горных работ и повысить производительность предприятия».



По словам главного конструктора АО «ПНИТИ» Данила Адилова, на разработку и создание машины ушло порядка полутора лет. «Такой машины в России еще нет, за рубежом есть аналоги, но они значительно больше по размеру и менее мобильные. Основная ее уникальность как раз в мобильности: с ее помощью калийщики смогут оперативно решать вопросы, связанные с бурением. Кроме того, установка может работать в местах с высоким скоплением метана», — пояснил Д. Адилов.



Новая бурильная установка, рассказывают в ПНИТИ, предназначена для бурения геологоразведочных скважин и технологических шпуров и скважин глубиной до 50 м в подземных горных выработках, опасных по газу (метану) и пыли. Бурение возможно как с продувкой сжатым воздухом от штатного компрессора, так и с промывкой от прицепной насосной станции. Небольшие габаритные размеры и маневренность машины позволяют осуществлять работы в горных выработках, пройденных комбайнами «Урал-10Р» и «Урал-61А». Перемещение машины по горным выработкам и выполнение работ по бурению осуществляется как в автономном режиме (от дизельного привода), так и с питанием от шахтной электросети.