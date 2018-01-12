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Рубрика: Новости дня


11:54 | 13.01.2018

Баскетбольный клуб «Урал» разгромил подмосковные «Химки» в завершающей четверти матча

В домашнем матче Суперлиги «Урал» одержал победу со счетом 87:68. В первой четверти матча екатеринбургская команда по очкам уверенно вышла вперед – 28:17. Однако во втором и третьем отрезке гости сократили отставание в счете до 4 единиц. Но «Урал» показал великолепную игру в четвертом отрезке, выдав счет в 23:7.

Теперь «Урал» ждут два выездных матча с опасными соперниками после длинных перелетов. 18 января екатеринбургская команда сыграет в Сургуте с действующим чемпионом «Университетом-Югрой», а 20 января — с обладателем Кубка России — 2017 «Новосибирском».

Ближайший домашний матч «Урала» назначен на 25 января. «Грифоны» примут ижевскую команду «Купол-Родники».

Фото: екатеринбург.рф

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


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