Баскетбольный клуб «Урал» разгромил подмосковные «Химки» в завершающей четверти матча

11:54 | 13.01.2018

В домашнем матче Суперлиги «Урал» одержал победу со счетом 87:68. В первой четверти матча екатеринбургская команда по очкам уверенно вышла вперед – 28:17. Однако во втором и третьем отрезке гости сократили отставание в счете до 4 единиц. Но «Урал» показал великолепную игру в четвертом отрезке, выдав счет в 23:7.



Теперь «Урал» ждут два выездных матча с опасными соперниками после длинных перелетов. 18 января екатеринбургская команда сыграет в Сургуте с действующим чемпионом «Университетом-Югрой», а 20 января — с обладателем Кубка России — 2017 «Новосибирском».



Ближайший домашний матч «Урала» назначен на 25 января. «Грифоны» примут ижевскую команду «Купол-Родники».



Фото: екатеринбург.рф