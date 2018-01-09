На Урале горит цех по производству эпоксидной смолы

В Свердловской области, в поселке Бобровском Сысертского городского округа, горит промышленная площадка. По предварительной информации, это цех по производству эпоксидной смолы. Площадь пожара около 1 тыс. кв. м. Сообщение о пожаре поступило в 13:29.Из цеха эвакуировали 50 человек. Информации о пострадавших пока не поступало. В 14:48 пожар локализован.«В тушении огня задействованы 10 единиц пожарной и спецтехники, более 30 человек. Подвоз воды для целей пожаротушения осуществляется от пожарного гидранта, который находится на расстоянии 1 км от места пожара. Горючая загрузка цеха способствует быстрому распространению огня», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.На месте развернут штаб пожаротушения. Также сюда выехали специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части.