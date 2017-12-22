Екатеринбуржцы могут побывать в гостях у Деда Мороза в парке Маяковского

20:53 | 16.12.2017

В Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского свои двери для гостей отворила усадьба Деда Мороза. Здесь горожане могут рассказать о своих мечтах в волшебную трубу желаний, погулять по Тропе сказок, научиться делать ёлочную игрушку и побывать в тронном зале и кабинете бородатого волшебника.



Маленьких гостей и их родителей встречают Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Усадьба разукрашена в яркие цвета. Во дворе большая компания сказочных героев — медвежонок Умка, снеговики, олени новогоднего волшебника и другие.



Посетить усадьбу Деда Мороза можно до 21 января.



Фото: mk.ru

